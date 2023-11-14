В школах Эстонии пройдут кризисные учения по реагированию на угрозу взрыва

«В данном случае это была информационная операция, от которой не было реальной опасности, но она вызвала определенную нервозность как в учебных заведениях, так и в обществе в целом. В таких ситуациях спокойствие можно сохранить, если у образовательных учреждений будут обновленные антикризисные планы, которые также обсуждались и отрабатывались между собой в командах кризисного реагирования. Обратная связь после атаки с письмами-угрозами показала, что наши учебные заведения хотят лучше подготовиться к таким ситуациям. Вот почему мы подготовили учения, в ходе которых сотрудники школ смогут разыграть опасный сценарий в очень реалистичной обстановке», - рассказал Ляэнеметс.