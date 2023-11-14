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В школах Эстонии пройдут кризисные учения по реагированию на угрозу взрыва

PM Haridusportaal
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Автотехника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Автотехника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В сотрудничестве Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны в Эстонии готовятся учения для школьных команд кризисного реагирования. В ходе виртуальных учений в декабре будут практиковаться действия, которые необходимо осуществить в случае угрозы взрыва.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, организация учений не связана с тем, что в данный момент наблюдается какой-то повышенный риск угроз. Скорее на необходимость таких учений указало недавнее массовое распространение электронных писем с угрозами, имевшее место в начале октября.

«В данном случае это была информационная операция, от которой не было реальной опасности, но она вызвала определенную нервозность как в учебных заведениях, так и в обществе в целом. В таких ситуациях спокойствие можно сохранить, если у образовательных учреждений будут обновленные антикризисные планы, которые также обсуждались и отрабатывались между собой в командах кризисного реагирования. Обратная связь после атаки с письмами-угрозами показала, что наши учебные заведения хотят лучше подготовиться к таким ситуациям. Вот почему мы подготовили учения, в ходе которых сотрудники школ смогут разыграть опасный сценарий в очень реалистичной обстановке», - рассказал Ляэнеметс.

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