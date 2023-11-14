Медики рекомендуют: как реагировать на недостаток железа в организме?

Железодефицитная анемия - довольно распространенное заболевание, основным симптомом которого является сильная утомляемость. Однако поскольку только на этом основании люди обычно не начинают подозревать у себя этот недуг, очень часто человек с таким заболеванием не получает верный диагноз и необходимое лечение.
Дефицит железа - одна из наиболее частых причин анемии, особенно среди беременных женщин или людей, страдающих от недоедания, пишет Health24. Однако железодефицитную анемию в более легкой форме можно успешно лечить с помощью изменений в рационе и пищевых добавок. Анемия может быть диагностирована врачом с помощью анализа крови, но часто ее не диагностируют и не лечат. Что в этом случае происходит с организмом?