Медики рекомендуют: как реагировать на недостаток железа в организме?

Дефицит железа - одна из наиболее частых причин анемии, особенно среди беременных женщин или людей, страдающих от недоедания, пишет Health24. Однако железодефицитную анемию в более легкой форме можно успешно лечить с помощью изменений в рационе и пищевых добавок. Анемия может быть диагностирована врачом с помощью анализа крови, но часто ее не диагностируют и не лечат. Что в этом случае происходит с организмом?