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Медики рекомендуют: как реагировать на недостаток железа в организме?

PM Tervis
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Сильная утомляемость является одним из основных симптомов железодефицитной анемии.
Сильная утомляемость является одним из основных симптомов железодефицитной анемии. Фото: Shutterstock

Железодефицитная анемия - довольно распространенное заболевание, основным симптомом которого является сильная утомляемость. Однако поскольку только на этом основании люди обычно не начинают подозревать у себя этот недуг, очень часто человек с таким заболеванием не получает верный диагноз и необходимое лечение.

Дефицит железа - одна из наиболее частых причин анемии, особенно среди беременных женщин или людей, страдающих от недоедания, пишет Health24. Однако железодефицитную анемию в более легкой форме можно успешно лечить с помощью изменений в рационе и пищевых добавок. Анемия может быть диагностирована врачом с помощью анализа крови, но часто ее не диагностируют и не лечат. Что в этом случае происходит с организмом?

Сердце находится под усиленной нагрузкой. Организм человека с анемией не может производить достаточно эритроцитов для доставки кислорода к жизненно важным органам. В результате сердцу приходится работать вдвое усерднее, чтобы перекачивать кровь и снабжать организм достаточным количеством кислорода. Недостаток кислорода дает очень большую нагрузку на сердце, в силу чего могут возникнуть нарушения сердечного ритма.

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