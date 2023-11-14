Российские власти обвиняют уроженца Эстонии в подготовке покушения на пропагандиста Соловьева

По данным прессы Дружинин признал вину в подготовке убийства Соловьева. Следствие установило, что Дружинин якобы должен был получить 400 тысяч рублей авансом, а после убийства Соловьева - еще 600 тысяч. Также ему якобы обещали жилье в Украине и украинский паспорт.

Во время заседания суда Дружинин рассказал, почему велась подготовка по устранению Соловьева. По его словам, заказчику операции не нравилась поддержка армии России, которую транслирует пропагандист. Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов.

Следователи уже установили, что эти восемь человек якобы действовали «по заказу Главного управления разведки Украины». «Операция по устранению Соловьева» была раскрыта в апреле 2022 года.

Утверждается, что группа диверсантов по заказу украинской разведки планировала взорвать автомобиль Соловьева, но сотрудники ФСБ вовремя «предотвратили покушение». В СМИ также сообщается, что «потерпевшего», то есть Соловьева вызвали в суд, однако на заседание не прибыл, хотя о слушании его уведомили надлежащим образом.

Дружинина допросили в суде как свидетеля обвинения по делу одного из соучастников - Василия Стрижакова, дело которого Второй Западный окружной военный суд начал слушать вчера, 13 ноября 2023 г. Обвинение просит направить его на принудительное лечение.

Всего в рамках уголовного дела были задержаны восемь участников запрещенной в РФ «неонацистской террористической организации National Socialism / White Power».