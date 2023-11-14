Российские власти обвиняют уроженца Эстонии в подготовке покушения на пропагандиста Соловьева

Российские СМИ сообщают, что уроженец Эстонии Максим Дружинин, которого обвиняют в подготовке покушения на пропагандиста Владимира Соловьева, в ходе судебного слушания признал свою вину. Об этом стало известно после заседания Второго Западного окружного военного суда.
По данным прессы Дружинин признал вину в подготовке убийства Соловьева. Следствие установило, что Дружинин якобы должен был получить 400 тысяч рублей авансом, а после убийства Соловьева - еще 600 тысяч. Также ему якобы обещали жилье в Украине и украинский паспорт.
Во время заседания суда Дружинин рассказал, почему велась подготовка по устранению Соловьева. По его словам, заказчику операции не нравилась поддержка армии России, которую транслирует пропагандист. Всего по делу о покушении на Соловьева проходят восемь фигурантов.
Следователи уже установили, что эти восемь человек якобы действовали «по заказу Главного управления разведки Украины». «Операция по устранению Соловьева» была раскрыта в апреле 2022 года.
Утверждается, что группа диверсантов по заказу украинской разведки планировала взорвать автомобиль Соловьева, но сотрудники ФСБ вовремя «предотвратили покушение». В СМИ также сообщается, что «потерпевшего», то есть Соловьева вызвали в суд, однако на заседание не прибыл, хотя о слушании его уведомили надлежащим образом.
Дружинина допросили в суде как свидетеля обвинения по делу одного из соучастников - Василия Стрижакова, дело которого Второй Западный окружной военный суд начал слушать вчера, 13 ноября 2023 г. Обвинение просит направить его на принудительное лечение.
Всего в рамках уголовного дела были задержаны восемь участников запрещенной в РФ «неонацистской террористической организации National Socialism / White Power».
Утверждается, что члены этой группы планировали привести в действие взрывное устройство либо на личном автомобиле журналиста, либо использовать вслепую курьера на автомобиле, который должен был доставить ему еду из ресторана. При этом перед покушением фигуранты планировали в качестве отвлекающего маневра закидать коктейлями Молотова служебный автомобиль полиции в другом районе Москвы.
Напомним, что в прошлом году, сразу после заявления спецслужб РФ о том, что они предотвратили попытку убийства российского журналиста Владимира Соловьева, историю с этим «покушением» проанализировало издание The Washington Post и сотни пользователей сети.
В частности, у «неонацистов» представители ФСБ нашли при задержании три дополнения к видеоигре «The Sims 3», зеленые парики и «нацистскую литературу». Издание разобрало, чего этим хотела добиться ФСБ РФ: вероятнее всего, Россия просто не знала, как правильно сфабриковать покушение на Соловьева.
В твиттере обсуждали абсурдные улики, странные показания подозреваемых, их атрибутику и вооружение и сам процесс задержания. Для большей части пользователей «доказательства» от ФСБ стали аргументом в пользу версии о фальсификации всего дела.
Первым, на что обратили внимание в соцсетях, стали три диска с играми The Sims 3, которые по какой-то причине оказались в центре кадра с атрибутикой неонацистов: футболкой со свастикой, экстремистской книгой и наклейкой с изображением «коловрата». Пользователи удивились в том числе тем, что в 2022 году «нацисты» пользовались дисками и париками из секс-шопа.
Украинская военная разведка пока признание Дружинина не комментировала.