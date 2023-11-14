АНАЛИЗ ⟩ Внутренние выборы Партии реформ: напряжение пока еще не зашкаливает

Министр обороны, член правления Партии реформ Ханно Певкур признает, что никакой интриги нет. «Я бы сказал, что выборы скорее скучные, я ожидал еще более активной внутренней кампании», - согласился лидер фракции Партии реформ Эркки Кельдо. Кая Каллас будет переизбрана в качестве лидера Партии реформ, она также является единственным кандидатом. В правлении, вероятно, появится несколько новых лиц, и, вероятнее всего, именно второстепенные члены приложат наибольшее количество усилий, чтобы остаться в правлении, но, по большому счету, все останется как раньше.