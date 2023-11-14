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АНАЛИЗ ⟩ Внутренние выборы Партии реформ: напряжение пока еще не зашкаливает

Микк Салу
, журналист
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Избрание нового лидера Партии реформ - всего лишь парад формальностей. на снимке - члены правления, отмечающие Мартов день.
Избрание нового лидера Партии реформ - всего лишь парад формальностей. на снимке - члены правления, отмечающие Мартов день. Фото: Tairo Lutter

На этой неделе Партия реформ выберет нового лидера и новый состав руководства. Электронное голосование продлится до 16 ноября, а результаты станут известны в эту субботу, 18 ноября. Впрочем, это довольно скучно. Нет ничего шокирующего, все происходит под сурдинку.

Министр обороны, член правления Партии реформ Ханно Певкур признает, что никакой интриги нет. «Я бы сказал, что выборы скорее скучные, я ожидал еще более активной внутренней кампании», - согласился лидер фракции Партии реформ Эркки Кельдо. Кая Каллас будет переизбрана в качестве лидера Партии реформ, она также является единственным кандидатом. В правлении, вероятно, появится несколько новых лиц, и, вероятнее всего, именно второстепенные члены приложат наибольшее количество усилий, чтобы остаться в правлении, но, по большому счету, все останется как раньше.

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