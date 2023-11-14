Крупный спонсор «Ээсти 200» призвал членов партии бойкотировать выборы нового председателя

Крупный спонсор партии «Ээсти 200» Йоаким Хелениус назвал выборы нового руководителя организации фарсом и призвал членов партии их бойкотировать.
«В результате плохого руководства наша партия находится в глубоком кризисе. Однако это не означает, что мы должны выбросить за борт внутреннюю демократию в нашей партии», - заявил Хелениус в своем обращении к членам «Ээсти 200».
По мнению Хелениуса, нынешние выборы - это явно фарс, а не демократия; он призвал членов «Ээсти 200» бойкотировать предстоящие выборы председателя партии.
«Если в выборах участвует менее 25 процентов членов партии, то я призываю правление партии отменить их и объявить новые выборы. Следующие выборы должны быть демократическими, на которых кандидатам будет предоставлено достаточно времени для принятия решений и представления своего видения и принципов членам партии, а членам партии будет предоставлено достаточно времени для выбора предпочтительного кандидата. Вместе с избранием председателя партии должны состояться и выборы нового правления», - заявил Хелениус.