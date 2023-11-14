«Отечество» намерено инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас

«Члены Партии реформ дистанцировались от скандала, связанного с транспортным бизнесом премьер-министра в восточном направлении и заявили, что это личное дело Каи Каллас. Это не соответствует действительности. Вопрос о доверии премьер-министру - это вопрос всего эстонского государства. Тем не менее, в эти выходные Партии реформ предстоят выборы нового лидера, и в них участвует только один кандидат. Спустя 83 дня после начала скандала Кая Каллас хочет получить новый мандат от своей партии. Поэтому члены Партии реформ должны взять на себя политическую ответственность и дать четкую оценку поведению премьер-министра», - заявил председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.

По мнению Рейнсалу, аналогичная задача стоит и перед членами другой коалиционной партии Eesti 200, которые в эти выходные также будут выбирать нового председателя своей партии. «Своим поведением они должны выразить четкое мнение о том, одобряют ли они поведение Каи Каллас. Послание «Отечества» ясно: Кая Каллас утратила авторитет и не может больше исполнять свои обязанности как внутри страны, так и на международной арене», - сказал Рейнсалу.

По мнению председателя парламентской фракции «Отечества» в Рийгикогу Хелира-Вальдора Сеэдера, вотум недоверия необходимо рассматривать и в более широком контексте. «Отставка Каи Каллас станет не только оценкой ее деятельности на посту премьер-министра, но и позволит выйти из тупика во внутренней политике Эстонии и даст возможность парламентским партиям выйти из политического кризиса».