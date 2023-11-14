ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российские авиаудары в последние недели тестируют новые возможности ПВО Украины

Ситуация на фронтах остается прежней, и Россия пытается перехватить инициативу в регионе Донбасса непрерывными атаками.

Российские войска вчера действовали очень активно в окрестностях Донецка. К северу от Авдеевки российские подразделения за последнюю неделю смогли немного продвинуться и пока остаются на занятом ими участке. Это не делает положение защитников города безнадежным, но трудности с логистикой возрастают. На других направлениях российская армия ничего, кроме потерь, не добилась.

На Южном фронте контратаки российской армии сосредоточены в основном на отражении наступления украинских войск. В результате продвижение украинских сил очень затруднено. На восточном берегу Днепра российские части предприняли более серьезную попытку атаковать позиции украинских войск, но потерпели неудачу. Вчера российской армии удалось обстрелять центральную часть Херсона, что также повлекло за собой жертвы среди мирного населения.

Ситуация в Газе

Наступление израильских сил в северной части сектора Газа продолжалось контролируемыми темпами. За последние несколько дней израильтяне также захватили район, где располагалась детская больница «Рантис». СМИ показывают туннели ХАМАС под больницей, где есть и оружие, и следы содержания там заложников. В принципе, тот факт, что ХАМАС использует благотворительные больницы и другие гуманитарные объекты для прикрытия своих военных операций, должен был быть всем известен давно.