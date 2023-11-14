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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российские авиаудары в последние недели тестируют новые возможности ПВО Украины

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • Ложное сообщение на сайте Минобороны России взбудоражило всю Украину
  • Российские войска вчера действовали очень активно в окрестностях Донецка
  • ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа

Новые авиаудары российской армии по Украине, подобные тем, которые имело место в последние несколько недель, были организованы в большей степени для того, чтобы выявить новые возможности украинской противовоздушной обороны, а не для достижения каких-либо серьезных результатов в поражении целей на земле, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Хотя СМИ активно публикуют разные данные и оценки о потерях российской армии с момента нападения на Украину в феврале 2022 года, серьезных данных о потерях Украины с осени прошлого года найти не удавалось. Украинцы, похоже, не делятся точными данными даже со своими ближайшими союзниками (и это правильно, иначе они вскоре появились бы в СМИ).

Чтобы оценить серьезность потерь России, необходимо было бы также сравнить их с потерями Украины. Теперь издание The Economist опубликовало оценки официальных лиц США, согласно которым украинская армия потеряла за почти два года в боях не менее 70 000 военнослужащих убитыми и 120 000 ранеными.

Эти оценки якобы основаны на анализе украинских публичных сведений, то есть расчеты основаны на косвенных данных.

Трудно оценить точность этих цифр. При таком количестве павших число раненых кажется очень небольшим. Возможно, число павших на самом деле немного меньше, но есть опасения, что эта цифра вполне соответствует действительности. Руководство украинской армии показывает, что чувствительно относится к потерям, но с другой стороны, многими часто забывается, что у украинцев нет альтернативы и они должны продолжать воевать в любом случае.

Дополнительная помощь

Украина продолжает сообщать об усилении своей противовоздушной обороны. Вчера было объявлено, что Германия передаст Украине два дополнительных комплекса ПВО IRIS-T. Кроме того, США планируют передать 60 зенитных комплексов Gepard, закупленных у Иордании, доказавших свою эффективность в борьбе с дронами. Половина из них должна прибыть в Украину в этом году.

Вчера сообщение, взятое с официального сайта Минобороны России и опубликованное одновременно официальными российскими информационными агентствами РИА «Новости» и ТАСС, вызвало ажиотаж в украинских СМИ. Согласно этому сообщению, российское командование приказало своим войскам на восточном берегу Днепра отойти на лучшие позиции в восточном направлении и перевести освободившиеся в результате изменения линии фронта подразделения в другие зоны боевых действий.

Если бы украинские войска могли беспрепятственно форсировать Днепр, было бы очень сложно остановить их продвижение на восток. Все российские линии обороны на юге Украины строятся исходя из того, что главной линией обороны является сама река Днепр. Весь российский тыл на Южном фронте должен быть защищен на реке Днепр, и лучшей линии обороны к востоку от реки не подготовлено.

Во всей этой истории единственный интересный эпизод - это то, как объявление, сделанное в лучших русских традициях и с использованием фразеологии, появилось на сайте официального ведомства России. Хотя в российской государственной системе всегда есть место зрелому снобизму, эта фейковая новость создает впечатление, что речь идет о внешнем вмешательстве. Продолжать фантазировать на эту тему пока невозможно.

Ситуация на фронтах

Сегодня ночью российская армия выпустила девять иранских беспилотников, одну баллистическую ракету и одну крылатую ракету в направлении Украины. Семь дронов сбили украинские ПВО. Никакой информации о пораженных объектах не опубликовано. Авиаудары российской армии, подобные тем, которые произошли в последние несколько недель, были организованы в большей степени для того, чтобы выяснить новые возможности украинской противовоздушной обороны, а не для достижения каких-либо серьезных результатов на земле.

Ситуация на фронтах остается прежней, и Россия пытается перехватить инициативу в регионе Донбасса непрерывными атаками.

Российские войска вчера действовали очень активно в окрестностях Донецка. К северу от Авдеевки российские подразделения за последнюю неделю смогли немного продвинуться и пока остаются на занятом ими участке. Это не делает положение защитников города безнадежным, но трудности с логистикой возрастают. На других направлениях российская армия ничего, кроме потерь, не добилась.

На Южном фронте контратаки российской армии сосредоточены в основном на отражении наступления украинских войск. В результате продвижение украинских сил очень затруднено. На восточном берегу Днепра российские части предприняли более серьезную попытку атаковать позиции украинских войск, но потерпели неудачу. Вчера российской армии удалось обстрелять центральную часть Херсона, что также повлекло за собой жертвы среди мирного населения.

Ситуация в Газе

Наступление израильских сил в северной части сектора Газа продолжалось контролируемыми темпами. За последние несколько дней израильтяне также захватили район, где располагалась детская больница «Рантис». СМИ показывают туннели ХАМАС под больницей, где есть и оружие, и следы содержания там заложников. В принципе, тот факт, что ХАМАС использует благотворительные больницы и другие гуманитарные объекты для прикрытия своих военных операций, должен был быть всем известен давно.

Мнение министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа, не является ошибочным. ХАМАС больше не может политически руководить или управлять местным населением. Но это не означает, что Израиль получил контроль над этой территорией. Боевые действия все еще продолжаются. И хотя ХАМАС не смог оказать серьезного сопротивления, бои в городе все еще идут, и можно ожидать, что они будут продолжаться еще несколько недель, прежде чем опорные пункты ХАМАС будут окончательно разгромлены.

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