Умерший на поле футболист сознательно рисковал жизнью

Имя Двамены знакомо многим любителям футбола. Он приобрел известность весной 2017 года, когда после звездного сезона он заработал переход в лучший английский клуб «Брайтон» стоимостью 15,5 миллионов евро. Но врачи обнаружили у него врожденный порок сердца, и переход был прерван.

Тем не менее, он добрался до высших европейских лиг, точнее, испанской Премьер-лиги. Там он представлял «Леванте», а затем «Реал Сарагосу». В последнем клубе медики ему сказали, что он должен немедленно завершить карьеру.

Вместо этого ему установили кардиостимулятор, и футболист перешел в датский клуб «Вайле». Двамена проработал там всего месяц, поскольку врачи обнаружили, что сердце игрока не работает нормально, и ему запретили играть и тренироваться.

Летом 2021 года нападающий перешёл в клуб «Блау Вайс» (Линц), выступающий в австрийской Премьер-лиге. Но там он сумел сыграть лишь четыре матча, поскольку потерял сознание на игре Кубка Австрии против «Хартберга» и снова был госпитализирован. В больнице выяснилось, что для спасения жизни спортсмена пришлось включиться кардиостимулятору.

При этом футболист по каким-то причинам перестал доверять устройству и удалил его.