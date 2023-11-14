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Михаил Кылварт: каждый ребенок должен мечтать, но для этого нужна вдохновляющая среда

PM Haridusportaal
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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Eero Vabamägi

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил на гала-мероприятии фонда «Школа без травли», что каждому ребенку необходима вдохновляющая и поддерживающая среда для развития, которая помогла бы ребенку реализовать свои мечты.

«Вы наверняка знаете высказывание известного человека: «У меня есть мечта». Он боролся против несправедливости, неравенства и насилия. У него была мечта, что однажды станет возможным такой мир, где общение и отношения между людьми не будут зависеть от пола, национальности или религии. Он был уверен, что однажды мир станет таким, в котором можно будет и гордиться тем, что ты являешься другим. Где ценностью является и иное мышление и внешний вид, и где ценность имеет каждый человек», - сказал Кылварт.

По его словам, детство - это мир грез. «Чем смелее, красочнее и интереснее мечты, тем храбрее человек на протяжении всей своей жизни. Тем большего он может добиться и тем в большей степени он уверен, что все возможно. Но этот мир грез зависит от среды, окружающей ребенка. Если среда поддерживает, ободряет и дает богатое красками вдохновение, тогда придет смелость и появятся правильные мечты. Но если эта среда ранит, причиняет боль и несправедливость, тогда никаких настоящих мечтаний нет», - сказал мэр Таллинна.

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