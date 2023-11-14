Михаил Кылварт: каждый ребенок должен мечтать, но для этого нужна вдохновляющая среда

«Вы наверняка знаете высказывание известного человека: «У меня есть мечта». Он боролся против несправедливости, неравенства и насилия. У него была мечта, что однажды станет возможным такой мир, где общение и отношения между людьми не будут зависеть от пола, национальности или религии. Он был уверен, что однажды мир станет таким, в котором можно будет и гордиться тем, что ты являешься другим. Где ценностью является и иное мышление и внешний вид, и где ценность имеет каждый человек», - сказал Кылварт.