Михаил Кылварт поехал в прифронтовую зону Украины и пообещал помощь

В Украину Михаил Кылварт поехал по приглашению Арсения Пушкаренко - руководителя группы по межпарламентским связям с Эстонской Республикой Верховной Рады Украины. Об этом Пушкаренко написал в соцсетях и сопросодил пост фотографиями, сделанными в ходе визита.

Михаил Кылварт посетил Львовскую, Одесскую, Житомирскую области, города Николаев и Херсон. Эти регионы были выбраны не случайно: именно туда с самого начала широкомасштабного вторжения России Таллинн отправлял помощь (например, было отправлено более 100 генераторов разной мощности).

Во Львове Михаил Кылварт провел встречу с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким. На встрече обсудили дальнейшее сотрудничество Таллинна и Львова. В этом году Таллин подарил два автомобиля скорой помощи Львову и Киеву.

В Одессе помимо официальных встреч Михаил Кылварт посетил Свято-Преображенский собор, пострадавший в результате прямого попадания ракеты РФ. Пушкаренко пишет, что особенно содержательной была встреча с председателем Николаевской областной администрации Виталием Кимом. Михаил Килварт также передал мощный генератор для нужд Николаевской области.

Михаил Кылварт и Виталий Ким, ноябрь 2023 г. Фото: Facebook, фото Арсения Пушкаренко