Михаил Кылварт поехал в прифронтовую зону Украины и пообещал помощь

Мэр Таллинна и руководитель Центристской партии Михаил Кылварт проехал по украинским городам и обсудил с местными властями возможную помощь, которую Таллинн может оказать украинским самоуправлениям, пострадавшим от военной агрессии России.
В Украину Михаил Кылварт поехал по приглашению Арсения Пушкаренко - руководителя группы по межпарламентским связям с Эстонской Республикой Верховной Рады Украины. Об этом Пушкаренко написал в соцсетях и сопросодил пост фотографиями, сделанными в ходе визита.
Михаил Кылварт посетил Львовскую, Одесскую, Житомирскую области, города Николаев и Херсон. Эти регионы были выбраны не случайно: именно туда с самого начала широкомасштабного вторжения России Таллинн отправлял помощь (например, было отправлено более 100 генераторов разной мощности).
Во Львове Михаил Кылварт провел встречу с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким. На встрече обсудили дальнейшее сотрудничество Таллинна и Львова. В этом году Таллин подарил два автомобиля скорой помощи Львову и Киеву.
В Одессе помимо официальных встреч Михаил Кылварт посетил Свято-Преображенский собор, пострадавший в результате прямого попадания ракеты РФ. Пушкаренко пишет, что особенно содержательной была встреча с председателем Николаевской областной администрации Виталием Кимом. Михаил Килварт также передал мощный генератор для нужд Николаевской области.
Мэр Таллинна своими глазами смог увидеть последствия вражеского ракетного удара по зданию Николаевской ОВА. Это был целенаправленный удар в рабочее время - преступление против человечности, которое унесло 37 жизней.