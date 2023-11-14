Политическая партия «Ээсти 200» во вторник выступила с лаконичным заявлением, в котором подчеркнула, что кинорежиссер Арко Окк, претендующий на пост председателя «Ээсти 200», не представляет программных позиций партии.
«Ээсти 200»: призвавший понять Россию Окк не представляет наши программные позиции
Как сообщает BNS, к такому заявлению ведущих политиков «Ээсти 200» подтолкнуло интервью Delfi, в котором Окк сказал, что не следует изображать Россию только как врага.
«Россия - наш сосед, она сейчас слаба, и мы должны понимать своего соседа. Если мы создаем образ исключительно врага..... то он находится в другом ценностном пространстве, но мы должны держать руку на пульсе, мы должны понимать, как они думают. А в Эстонии мы не можем истерически отстраняться от всех сфер жизни», - сказал Окк.
Окк также утверждает, что «Ээсти 200» должна выйти из нынешней коалиции. «Моя цель не в том, чтобы стать лидером партии, моя цель сейчас, если так пойдет, в том, чтобы внушить членам партии, что то, что было записано и что мы получили сейчас в ходе коалиционных переговоров весной, это все-таки не совсем то, ради чего мы собрались. Потому что слова с делами расходятся, и сейчас тот момент, когда новому председателю хватит смелости сказать: давайте еще раз посмотрим на то, что мы обещали избирателям. Мы - либеральная партия, но давайте придерживаться обещаний. Мы не настолько либеральны, чтобы обещать одно, а делать другое. Это моя идея - быть чуть более консервативными», - сказал Окк в интервью Vikerradio.
«Я считаю, что в нынешних условиях мы должны выйти из коалиции. Я бы вышел из-за того, что было сделано с субсидиями для многодетных семей. Только из-за этого, не говоря уже о том, что было обещано учителям», - добавил Окк.
Заявление партии в неизмененном виде:
Заявление
«Ээсти 200»
Арво Окк не представляет программные позиции «Ээсти 200».
Правление «Ээсти 200»
Фракция «Ээсти 200» в Рийгикогу
Председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар