«Ээсти 200»: призвавший понять Россию Окк не представляет наши программные позиции

«Россия - наш сосед, она сейчас слаба, и мы должны понимать своего соседа. Если мы создаем образ исключительно врага..... то он находится в другом ценностном пространстве, но мы должны держать руку на пульсе, мы должны понимать, как они думают. А в Эстонии мы не можем истерически отстраняться от всех сфер жизни», - сказал Окк.

Окк также утверждает, что «Ээсти 200» должна выйти из нынешней коалиции. «Моя цель не в том, чтобы стать лидером партии, моя цель сейчас, если так пойдет, в том, чтобы внушить членам партии, что то, что было записано и что мы получили сейчас в ходе коалиционных переговоров весной, это все-таки не совсем то, ради чего мы собрались. Потому что слова с делами расходятся, и сейчас тот момент, когда новому председателю хватит смелости сказать: давайте еще раз посмотрим на то, что мы обещали избирателям. Мы - либеральная партия, но давайте придерживаться обещаний. Мы не настолько либеральны, чтобы обещать одно, а делать другое. Это моя идея - быть чуть более консервативными», - сказал Окк в интервью Vikerradio.