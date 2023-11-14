Почтовая марка с курьезной ошибкой продана с аукциона за 2 млн долларов

Это не рекорд для мировой филателии вообще - самая дорогая марка, British Guiana, была продана девять лет назад за 9,5 млн долларов, но это рекорд для марки, выпущенной в США.

Знаменитая «Перевернутая Дженни» была выпущена в 1918 году, и номинальная ее стоимость составляла 24 цента. Уникальность этой марки состоит в том, что на ней почтовый самолет Curtiss JN-4, который прозвали «Дженни», по ошибке напечатан вверх ногами.

Работники почты, естественно, быстро заметили ошибку, но лист размером в 100 экземпляров все же успел уйти в оборот - и вот за оставшиеся из этих ста экземпляров коллекционеры-филателисты и готовы выложить гигантские деньги.

Два миллиона долларов за марку на аукционе Robert A Siegel Auction Galleries заплатил известный коллекционер, 76-летний Чарльз Хэк.

Хэк уже был владельцем двух «Перевернутых Дженни». Первую он купил в самом начале века примерно за 300 тысяч долларов. Вторую - в 2007 году почти за миллион.

Эту последнюю, обошедшуюся Хэку в два миллиона, филателисты долго не могли приобрести. Посторонние глаза не видели ее целый век с момента выпуска, потому что владелец и затем его наследники хранили ее в банковском сейфе - цена этой уникальной марки взмыла вверх сразу же после выпуска.

Но в 2018 году ее, наконец, впервые продали с аукциона.

Из-за того, что этот экземпляр - номер 49 из ста - за 105 лет практически не бывал на свету, он сохранился намного лучше других. «Цвета насыщены, а бумага - светлая», - говорилось в описании марки, выставленной на торги.