Эксперт: многие родители при выдаче ребенку карманных денег совершают одну большую ошибку

«На самом деле следует избегать ситуации, когда ребенок звонит маме или папе в любой момент, просит денег, а родители тут же их переводит. Таким образом, быстро формируется неправильное понимание денег и потребления - сначала это будут небольшие суммы, потом более крупные», - сказал Корк.

По мнению руководителя отдела розничного банкинга Luminor, необходимо каждую неделю или раз в две недели договариваться с ребенком о конкретном дне, когда на его счет будет перечисляться определенная сумма. «Таким образом, ребенок учится лучше планировать свои расходы заранее. В процессе обучения важно, что если в первый раз все деньги будут израсходованы за пару дней, то счет просто нельзя будет пополнить раньше оговоренного срока», - добавил он.

Опыт показывает, что дети часто склонны сравнивать количество своих карманных денег, с суммами, которые получают от родителей другие дети. В связи с этим эксперт рекомендует как можно раньше дать понять ребенку, что сравнивать себя с другими и заглядывать в чужие кошельки - это неправильно. «В каждой семье есть свои договоренности. Деньги - это сугубо личное дело, и мы никогда не знаем, на что нужны деньги другому ребенку и какие договоренности достигнуты в его семье. Рыться в чужих кошельках неразумно», - подчеркнул Корк.

Самый безопасный способ дать ребенку карманные деньги - перевести их на банковский счет. Наличные, особенно монеты, легче пропадают. Однако Корк рекомендует закрыть опцию бесконтактной оплаты на банковской карте ребенка и установить ежедневные и ежемесячные лимиты. «Первое пособие должно составлять максимум пять-десять евро на неделю или две. Чем больше становятся суммы, тем важнее научить ребенка основам сбережения», - заявил он.