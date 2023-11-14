Эксперты по недвижимости: сколько эстонских мыз требуют восстановления и откуда взять на это деньги

Интересной находкой является расположенная в Рапламаа усадьба Кехтна в отличном состоянии, цена продажи которой составляет 699 000 евро. В полностью отреставрированном доме площадью 948 м2 имеется 21 комната.

В 100 км от Таллинна, в волости Кадрина, Ляэне-Вирумаа, продается мыза Удрику с усадебным парком, хозяйственными постройками и прудом. Цена комплекса составляет 600 000 евро, усадьба нуждается в полной реконструкции.

В Ярвамаа, где известные IT-предприниматели этой весной приобрели пустовавшую двадцать лет мызу Норра, продается еще одна усадьба - мыза Сейдла, построенная в 1785 году. Недвижимость, за которую запрашивают 350 000 евро, нуждается в полной реконструкции.

За ту же цену продается мыза Лоодна в Рапламаа с прекрасным ландшафтным садом. Проект реконструкции здания наполовину готов.

Поскольку площадь главных мызных зданий, как правило, значительная, то, по мнению Матсберга, они лучше всего подходят для оказания туристических и гостиничных услуг, но часто семья владельца также обустраивает себе жилье в одном крыле здания. Многие отреставрированные мызы используются как музеи, рестораны, гостиницы, спа-центры или развлекательные заведения, доходы от которых инвестируются в реставрацию усадьбы. Мызы в очень плохом состоянии часто пустуют, но есть и современно отреставрированные красивые усадебные комплексы, находящиеся в частной собственности и имеющие ограниченный доступ для посетителей.

По словам Салусаар, реконструкция мызы – это сложное и дорогостоящее мероприятие, поэтому все покупатели, как правило, это люди с особым чувством миссии, которые поставили перед собой задачу сохранить и развить поместье. «Большинство мыз находится под охраной как памятники старины, а к их реставрации и реконструкции предъявляются специфические и зачастую весьма строгие требования, целью которых является историческое восстановление, а не полная реконструкция. Финансируя реновацию мызы, можно подать заявку на различные субсидии и пособия, но для этого необходимо, чтобы мыза была частично открыта для публики», - отметила Лий Салусаар.