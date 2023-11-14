Эксперты по недвижимости: сколько эстонских мыз требуют восстановления и откуда взять на это деньги

Мызы, самая эксклюзивная недвижимость Эстонии, продаются три-четыре раза в год – несколько поместий уже перешли из рук в руки и в этом году. Бюро недвижимости Uus Maa и портал Kinnisvara24 сделали обзор выставленных на продажу мыз и проанализировали общее состояние этих ценных объектов.
По словам маклера бюро недвижимости Uus Maa Luxum Лий Салусаар, мыза - настолько особенная и дорогая недвижимость, что часто на продажу уходят годы. «Обычно совершается три-четыре продажи мыз в год. Например, весной этого года перешла к новым собственникам мыза Норра в Ярвамаа, а молодая семья начала ремонтировать приобретенную ими в Пярнумаа мызу Полли», - отметила Салусаар.
По данным усадебного портала mois.ee, в Эстонии насчитывается чуть более двух тысяч мыз. Сто лет назад насчитывалось 1245 главных мыз, 108 пасторатов, или церковных усадеб и почти 600 животноводческих мыз - всего более двух тысяч усадеб. «По оценкам, пятая часть из них отремонтирована. Например, известные усадьбы в Кейла-Йоа, Палмсе и Кыуэ находятся в очень хорошем состоянии, но в Эстонии есть также множество мыз поменьше и попроще, из которых, по оценкам, 80% не отремонтированы», - сказала Салусаар.
По словам руководителя по маркетингу Kinnisvara24 Мартина Матсберга, на портале недвижимости в настоящее время выставлено на продажу шесть мыз. Среди них в лучшем состоянии находится мыза Охту в Ляэне-Харьюской волости, за которую собственник хочет получить 2,5 миллиона евро.
Помимо Охту, сейчас продаются еще пять усадеб поскромнее или в худшем состоянии, цена которых составляет менее миллиона евро. Нового хозяина ищут, например, для рыцарской мызы Кудина в Йыгевамаа, состояние которой подходит как для круглогодичного проживания, так и для оказания услуг по размещению. Особняк на 17 комнат с усадебным парком стоит 975 000 евро.
Интересной находкой является расположенная в Рапламаа усадьба Кехтна в отличном состоянии, цена продажи которой составляет 699 000 евро. В полностью отреставрированном доме площадью 948 м2 имеется 21 комната.
В 100 км от Таллинна, в волости Кадрина, Ляэне-Вирумаа, продается мыза Удрику с усадебным парком, хозяйственными постройками и прудом. Цена комплекса составляет 600 000 евро, усадьба нуждается в полной реконструкции.
В Ярвамаа, где известные IT-предприниматели этой весной приобрели пустовавшую двадцать лет мызу Норра, продается еще одна усадьба - мыза Сейдла, построенная в 1785 году. Недвижимость, за которую запрашивают 350 000 евро, нуждается в полной реконструкции.
За ту же цену продается мыза Лоодна в Рапламаа с прекрасным ландшафтным садом. Проект реконструкции здания наполовину готов.
Поскольку площадь главных мызных зданий, как правило, значительная, то, по мнению Матсберга, они лучше всего подходят для оказания туристических и гостиничных услуг, но часто семья владельца также обустраивает себе жилье в одном крыле здания. Многие отреставрированные мызы используются как музеи, рестораны, гостиницы, спа-центры или развлекательные заведения, доходы от которых инвестируются в реставрацию усадьбы. Мызы в очень плохом состоянии часто пустуют, но есть и современно отреставрированные красивые усадебные комплексы, находящиеся в частной собственности и имеющие ограниченный доступ для посетителей.
По словам Салусаар, реконструкция мызы – это сложное и дорогостоящее мероприятие, поэтому все покупатели, как правило, это люди с особым чувством миссии, которые поставили перед собой задачу сохранить и развить поместье. «Большинство мыз находится под охраной как памятники старины, а к их реставрации и реконструкции предъявляются специфические и зачастую весьма строгие требования, целью которых является историческое восстановление, а не полная реконструкция. Финансируя реновацию мызы, можно подать заявку на различные субсидии и пособия, но для этого необходимо, чтобы мыза была частично открыта для публики», - отметила Лий Салусаар.
В частности, в покупке эстонских усадеб заинтересованы эстонцы, а также люди других национальностей, которые связаны с Эстонией или ведут здесь бизнес. «Приобретение мызы – это не эмоциональная покупка, это сложный проект в сфере недвижимости и инвестиция для будущих поколений. Каждый домовладелец должен учитывать, что в его двор будут приходить не только друзья и члены семьи, но и множество незнакомых людей, которые хотят ощутить атмосферу истории и насладиться красивой природой», - сказал Мартин Матсберг.