Разоблачение: в фотогалерее сотрудника Таллиннской скорой помощи обезглавленный труп, день рождения ребенка, топор в голове – все в одной папке

В конце октября программа Kuuuurija опубликовала шокирующий материал об утечках из таллиннской службы скорой помощи. Оказалось, что некоторые бригады скорой помощи фотографируют пациентов, их дома, медицинские карты и трупы. Да еще и делятся этими изображениями друг с другом в группах в социальной сети.

«Работники скорой помощи без разрешения фотографируют людей и делятся снимками в своих группах. Некоторые члены группы даже не наши сотрудники, а посторонние! – рассказал ведущей Катрин Луст сотрудник Таллиннской скорой помощи, который проинформировал о происходящем Kuuuurija в конце октября. – То, что происходит в этих группах, более чем ужасно».