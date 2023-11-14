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Разоблачение: в фотогалерее сотрудника Таллиннской скорой помощи обезглавленный труп, день рождения ребенка, топор в голове – все в одной папке

Геттер Трумси
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Ведущая Катрин Луст беседует с разоблачителем, раскрывшим скандал связанный со службой скорой помощи в Таллинне.
Ведущая Катрин Луст беседует с разоблачителем, раскрывшим скандал связанный со службой скорой помощи в Таллинне. Фото: Kaader «Kuuuurija» saatest

Информатор, раскрывший гнусную привычку работников Таллиннской скорой помощи, в программе Kuuuurija рассказал, что суть дела заключается в следующем: «Делишься шокирующей фотографией с коллегами и знакомыми, а в ответ тебе присылают фото мужчины в ванне, которого ударили топором по голове, или какого-то утопленника».

В конце октября программа Kuuuurija опубликовала шокирующий материал об утечках из таллиннской службы скорой помощи. Оказалось, что некоторые бригады скорой помощи фотографируют пациентов, их дома, медицинские карты и трупы. Да еще и делятся этими изображениями друг с другом в группах в социальной сети.

«Работники скорой помощи без разрешения фотографируют людей и делятся снимками в своих группах. Некоторые члены группы даже не наши сотрудники, а посторонние! – рассказал ведущей Катрин Луст сотрудник Таллиннской скорой помощи, который проинформировал о происходящем Kuuuurija в конце октября. – То, что происходит в этих группах, более чем ужасно».

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