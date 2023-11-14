Информатор, раскрывший гнусную привычку таллиннских работников скорой помощи, в программе Kuuuurija рассказал, что вся суть дела заключается как бы в следующем: «Делишься ужасающими фотографиями со своими коллегами и знакомыми. В ответ присылают фото мужчины в ванне, которого ударили топором по голове, или кого-нибудь утонувшего».
Предупреждение!
Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
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В фотогалерее коллеги разоблачителя Таллиннской скорой помощи: обезглавленный труп, семейное фото, топор в голове, день рождения ребенка – все в одной папке
В конце октября программа Kuuuurija опубликовала шокирующую историю об утечках из таллиннской службы скорой помощи. В статье выяснилось, что некоторые бригады скорой помощи фотографируют пациентов, их дома, медицинские карты и трупы. Да еще и делятся этими изображениями друг с другом в группах в социальной сети.