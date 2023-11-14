Вт, 14.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Кризис: эстонские строители возвращаются из Финляндии из-за отсутствия работы

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Строитель иллюстративный.
Строитель иллюстративный. Фото: Antti Aimo-Koivisto

Эстонские строители стали слишком дорогими для финнов, потребность в низкоквалифицированных строителях отпала, а безработица среди строителей растет как в Эстонии, так и в Финляндии, пишет ERR.

Во втором квартале этого года эстонские строительные компании построили в постоянных ценах в общей сложности на 12% меньше, чем за тот же период годом ранее. Данные Кассы страхования от безработицы показывают, что в этом году в качестве безработных зарегистрировалось больше людей из строительного сектора, чем за два предыдущих года, сказала руководитель отдела по работе с соискателями работы Анники Паулус.

Поскольку строительный сектор Финляндии также находится в серьезном кризисе, надежды на работу там также мало.

В Кассе страхования от безработицы отмечают рост числа безработных строителей в Финляндии в последние месяцы.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх