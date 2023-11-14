Кризис: эстонские строители возвращаются из Финляндии из-за отсутствия работы

Эстонские строители стали слишком дорогими для финнов, потребность в низкоквалифицированных строителях отпала, а безработица среди строителей растет как в Эстонии, так и в Финляндии, пишет ERR.
Во втором квартале этого года эстонские строительные компании построили в постоянных ценах в общей сложности на 12% меньше, чем за тот же период годом ранее. Данные Кассы страхования от безработицы показывают, что в этом году в качестве безработных зарегистрировалось больше людей из строительного сектора, чем за два предыдущих года, сказала руководитель отдела по работе с соискателями работы Анники Паулус.
Поскольку строительный сектор Финляндии также находится в серьезном кризисе, надежды на работу там также мало.
В Кассе страхования от безработицы отмечают рост числа безработных строителей в Финляндии в последние месяцы.