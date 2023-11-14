Кризис: эстонские строители возвращаются из Финляндии из-за отсутствия работы

Во втором квартале этого года эстонские строительные компании построили в постоянных ценах в общей сложности на 12% меньше, чем за тот же период годом ранее. Данные Кассы страхования от безработицы показывают, что в этом году в качестве безработных зарегистрировалось больше людей из строительного сектора, чем за два предыдущих года, сказала руководитель отдела по работе с соискателями работы Анники Паулус.