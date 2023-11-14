МНЕНИЕ ⟩ Учитель истории: организация школьной жизни в Эстонии опасна для здоровья

К факторам, которые беспощадно разрушают эстонскую систему образования, относится не только нежелание правительственной коалиции повысить зарплату учителям, но и стагнирующая организация школьного образования, пишет учитель истории и обществоведения Андрес Краас («Отечество»).
Оставляя на мгновение в стороне материальную сторону системы образования, замечу, что еще большей угрозой для нашей школьной системы является умственная и физическая чрезмерная эксплуатация учителей и учеников. Нынешняя школьная система убивает или, в лучшем случае, калечит как тело, так и разум. Хуже всего ситуация в последних классах основоной школы и гимназии, где учебный день учащихся длится 7-8, а иногда и 9-10 часов. К этому также добавляются домашние задания и занятия в кружках.
Если установленная нагрузка для взрослых составляет сорок часов в неделю и соблюдение времени труда и отдыха работников контролируется Инспекцией труда, то продолжительность рабочего дня для учащихся практически не определена и фактически никто ее не контролирует. Не государственный ли это геноцид в отношении детей и молодежи?
Школы - рассадники инфекций и вирусов
Помимо рисков для психического здоровья, учащиеся и учителя изо дня в день подвергают риску свое физическое здоровье, поскольку детские учреждения стали рассадниками инфекции. Если в остальном действующее правительство склонно все сворачивать и запрещать, то в вопросах распространения вирусов проявляется полный либерализм. Перенеся возмещение медицинских расходов со второго дня болезни на четвертый, правительственная коалиция дала зеленый свет распространению заболеваний. Люди массово ходят на работу и в школу больными, потому что космические цены и повышение налогов не позволяют людям оставаться дома в изоляции, не ставя под угрозу свое существование.
Так больных детей отправляют в школу, потому что у родителей нет финансовой возможности оставаться дома и бесплатно с ними нянчиться. Однако по закону школа не имеет возможности отправить больного ученика домой, если родитель с этим не согласен. Вот так на государственном уровне гарантируется пандемическое распространение инфекционных заболеваний и сопровождающие его человеческие страдания и смерть! Вопреки планам правительства, в реальной жизни такой медицинский эксперимент в конечном итоге обойдется стране гораздо дороже из-за массовой заболеваемости и дорогостоящего лечения осложнений.
В качестве одного из условий вступления в Евросоюз Эстония подписала в 2000 году Европейскую социальную хартию, которая, на первый взгляд, должна обеспечить нашему народу все социальные гарантии. Однако так происходит не в случае с Эстонией, поскольку пункты, которые гарантировали бы людям надежную социальную защиту, остались неподписанными, так как они стоили бы государству слишком дорого. Таким образом, положения устава, который должен гарантировать работникам справедливые условия труда, справедливую заработную плату, требования к заключению коллективных договоров, компенсации по болезни и медицинским расходам, охрану труда молодежи, право детей и молодежи на государственную защиту и т. д., остались без подписи. Практически все перечисленные выше моменты касаются и организации школьной жизни.
Учебную нагрузку нужно уменьшить
Сегодня эстонское государство возложило контроль за соблюдением прав учащихся на детского омбудсмена, обязанности которого выполняет канцлер юстиции. Поскольку нагрузка на учеников средних и старших классов на протяжении многих лет значительно превышает нагрузку на взрослых, а школьному сообществу приходится каждый день сталкиваться с угрозой массового заражения, очевидно, что ни детский омбудсмен, ни какие-либо организации по защите детей не были на высоте в решении своих задач!
Как же сделать школьную жизнь лучше и безопаснее? Прежде всего, это возможно, если учреждения, которым поручено управление этой жизнью, будут выполнять свою работу должным образом, совестливо и мудро. В самую первую очередь следует пересмотреть содержание и объем учебных программ. Совершенно очевидно, что они неоправданно раздуты и сильно отстают от времени. Количество уроков должно и может быть сокращено без ущерба для успеваемости.
Максимальная продолжительность учебного дня ни в коем случае не должна превышать шесть часов контактного обучения, поскольку и ученики, и учителя тратят на несколько часов больше времени на выполнение домашних заданий и подготовку к урокам. Чтобы не травмировать морально семью, в которой есть школьники, продолжительность школьного дня нужно стандартизировать на общегосударственном уровне. На уровне старших классов основной школы также необходимы не реже одного раза в месяц дни домашнего обучения, которые в основном тратились бы на написание докладов и исследовательских работ, а учителя в это время получали бы рекомендации по улучшению работы и необходимые консультации.
Учителя способны совершенствоваться самостоятельно
Отдельный вопрос - всевозможные тренинги и дополнительные лекции как для учащихся, так и для преподавателей, предложения о которых сыпятся через двери и окна каждый день. Это уже само по себе стало бизнес-сферой. Практика показала, что, несмотря на большое количество тренингов, качественными оказываются лишь немногие из них. Понятно, что учителю необходимо самосовершенствование, но в большинстве случаев образованный человек может делать это прекрасно сам, не тратя свое драгоценное время на какое-то тривиальное принудительное обучение. Не будем забывать, что школа - это прежде всего образовательное учреждение, где главным является обучение, а не воспитание учителей и детей или оказание услуг по уходу за детьми!
Если отбросить внеклассный балласт и разумно оптимизировать школьную работу, то уменьшится не только нагрузка на учителей, но и острая потребность в новых учителях. Если школьный день имеет нормальную продолжительность, это помогает сохранить радость от учебы и снижает риск выгорания. Это также дает надежду, что учителя дольше будут оставаться на своих должностях и в школу будет легче привлечь новых педагогов. Это, конечно, если государство правильно понимает ценность профессии учителя. На данный момент дело еще далеко до этого, что также подтверждает и гротескный законодательный акт, принятый Министерством образования и науки.
Педагогов изнуряют бюрократией
Согласно постановлению министра образования № 30, квалификационным требованиям, установленным на основании статьи 74 (5) Закона об основной школе и гимназии, соответствуют только те директора, завучи, учителя и опорные специалисты, кто занимал свои должности в школе ко дню вступления постановления в силу (01.06.2013). Те, кто не работал учителем к этому моменту, должны сдать платный профессиональный экзамен стоимостью не менее 185 евро в маргинальном MTÜ Eesti Õpetajate Liit, несколько раз получавшем предупреждения о банкротстве. В 2018 году в этот документ было внесено несколько небольших поправок, но по сути это по-прежнему недружелюбный акт, дискриминирующий преподавателей и частично не признающий степень магистра, полученную в эстонских вузах, которую до сих пор ведь никто не признал недействительной.
Самое ироничное, что все это издевательство над академическими профессиональными навыками происходит в собственном аппарате Министерства образования и науки, из-за чего наблюдается еще больший дефицит преподавателей, при этом многие бросили и завершили педагогическую карьеру, потому что не захотели больше иметь дело с глупой государственной бюрократией. В то же время, например, не владеющий эстонским языком учитель, который просто работал в школе на день вступления постановления в силу, может спокойно продолжать работать на своей должности. В отличие от профессии учителя, государство не требует от министров ни квалификационного сертификата, ни даже высшего образования. Даже состав нынешнего правительства вполне убедительно подтверждает это утверждение!
Возможности для экономии имеются
Работа в сфере образования оказалась бы гораздо более плодотворной, если бы государство было более компетентным и инвестировало в педагогическую профессию значительно больше, чем раньше. Есть много мест, где можно сэкономить. Министерство и образовательные ведомства могли бы пересмотреть свой штат, выгнать ненужных бюрократов и предоставить учителям привлекательную возможность работать в школах. Чтобы учителя оставались работать в школах, недостаточно только лишь поднять им зарплату.
Для перехода на эстоноязычное образование необходимо создать в эстонском государстве языковую среду на государственном языке, чтобы у людей был мотив к изучению эстонского языка. В настоящее время и то, и другое полностью отсутствует, и государство сделало все, чтобы все так и оставалось! Практически вся эстонская жизнь, от сайтов госучреждений до оказания услуг, дословно дублирована на русский язык, поэтому сегодня нет ни малейшей необходимости учить государственный язык.
Пока в стране не поймут крайнюю серьезность необходимости десоветизации, говорить о переходе на эстоноязычную систему образования нет смысла. Устаревшая организация школы, нехватка учителей и низкая заработная плата - это лишь верхушка айсберга!