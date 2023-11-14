МНЕНИЕ ⟩ Учитель истории: организация школьной жизни в Эстонии опасна для здоровья

Если отбросить внеклассный балласт и разумно оптимизировать школьную работу, то уменьшится не только нагрузка на учителей, но и острая потребность в новых учителях. Если школьный день имеет нормальную продолжительность, это помогает сохранить радость от учебы и снижает риск выгорания. Это также дает надежду, что учителя дольше будут оставаться на своих должностях и в школу будет легче привлечь новых педагогов. Это, конечно, если государство правильно понимает ценность профессии учителя. На данный момент дело еще далеко до этого, что также подтверждает и гротескный законодательный акт, принятый Министерством образования и науки.

Педагогов изнуряют бюрократией

Согласно постановлению министра образования № 30, квалификационным требованиям, установленным на основании статьи 74 (5) Закона об основной школе и гимназии, соответствуют только те директора, завучи, учителя и опорные специалисты, кто занимал свои должности в школе ко дню вступления постановления в силу (01.06.2013). Те, кто не работал учителем к этому моменту, должны сдать платный профессиональный экзамен стоимостью не менее 185 евро в маргинальном MTÜ Eesti Õpetajate Liit, несколько раз получавшем предупреждения о банкротстве. В 2018 году в этот документ было внесено несколько небольших поправок, но по сути это по-прежнему недружелюбный акт, дискриминирующий преподавателей и частично не признающий степень магистра, полученную в эстонских вузах, которую до сих пор ведь никто не признал недействительной.