«Мы уходим от такого явления, как русская школа»: Кристина Каллас нанесла визит Ида-Вирумаа

Кристина Каллас добавила, что у государства есть постоянный контакт с самоуправлениями. «Мы постоянно общаемся. Сейчас мы ждем от самоуправления данные о том, сколько и каких учителей не хватает - математики, физики, сколько кадров еще нужно подготовить. На данный момент сотрудничество идет, но тут важно именно позитивное отношение к этой реформе, потому что удача самой реформы зависит от отношения к ней», - сказала министр.

За всю пресс-конференцию Кристина Каллас несколько раз обращала внимание на то, что главное во всей истории с переходом обучения на эстонский язык - именно желание и позитивное отношение к таким изменениям, а все остальные проблемы вполне решаемы. «На сегодняшних встречах с учителями я пыталась внедрять им такое позитивное отношение. Все возможно, главное - не сходить с дороги», - подчеркнула министр образования.

Напомним, что переход на эстонский язык школьного обучения начнется в следующем учебном году. Такое решение было принято действующим правительством в конце декабря 2022 года. С 2024/2025 учебного года согласно принятым Рийгикогу законодательным проектам, в Законе об основной школе и гимназии, Законе о дошкольных детских учреждениях, Законе о частных учебных заведениях и Законе о профессиональных учебных заведениях стало однозначно указано, что языком обучения является эстонский.

Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года.