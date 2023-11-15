«Мы уходим от такого явления, как русская школа»: Кристина Каллас нанесла визит в Ида-Вирумаа

Во вторник Нарву посетила министр образования Кристина Каллас. Ее целью было обсудить трудности и особенности перехода обучения на эстонский язык вместе с руководителями образования, учителями и родителями в Ида-Вирумаа.
Во время своего визита Каллас посетила Кохтла-Ярвескую горуправу, Ида-Вирумааский центр профобразования и Нарвскую Солдинскую школу. После этого в Нарвской государственной гимназии состоялась пресс-конференция, на которой Каллас ответила журналистам на важные вопросы и подвела итоги своего приезда в регион. По мнению Кристины, она чувствовала от многих учителей Ида-Вирумаа желание двигаться дальше, но есть и те, кто к этому пока не готов.
Министр рассказала, что пока в регионе есть большое количество учителей, которые не чувствуют себя полностью готовыми к переходу на эстонский язык обучения. Одной из главных проблем на сегодняшний день является недостаточное количество педагогов с необходимым знанием языка в детских садах. «Также существует проблема с учителями русского языка, у которых есть B1-категория по эстонскому, когда на самом деле нужна категория В2. Для таких мы тоже будем организовывать курсы», - отметила Каллас.
Она добавила, что из бюджета каждый год 67 миллионов евро уходит на то, чтобы поддержать зарплаты педагогов и в школах, и в детских садиках. «У нас очень много ресурсов сегодня выделяется на переход на эстонский язык обучения. Практические 16 миллионов уходит на разные курсы, разные методики, подготовку материалов, советы учителям», - заявила министр.
Говоря о переходе профобразования в Ида-Вирумаа на эстонский язык, Каллас подчеркнула, что там дела идут хорошо. «Подготовка идет полным ходом, и с первого сентября уже девять учебных программ будут преподаваться уже на эстонском языке», - подчеркнула Каллас.
Министр образования считает, что в целом в регионе дела идут неплохо, а заинтересованные в переходе преподаватели усердно работают. По словам Кристины, до перехода образования на эстонский язык осталось меньше года, но еще есть недоработанные моменты и проблемы, которые нужно решать. По мнению Яануса Пурга, представителя правительства в Ида-Вирумаа, который присутствовал вместе с Каллас на пресс-конференции, на данный момент решено около 70% всех проблем и сложностей, с которыми столкнулся регион. Однако продлить время подготовки к переходу на эстонский язык обучения не представляется возможным, и Кристина Каллас это подтвердила.
«Мы уходим от такого явления, как русская школа. Школа станет общей. Это займет несколько лет и многое будет зависеть от того, как реформа пройдет в детских садиках», - заявила министр образования.
Был поднят и вопрос обучения HEV-детей (дети с особыми потребностями в обучении). Кристина Каллас находит, что это - тоже один из вызовов для государства и местных самоуправлений, но справиться с ним возможно, все дело - в используемой преподавателями методике. Методика, которая используется сейчас, себя не оправдывает. «Процесс должен идти по-другому - по другой методике, другими темпами, другими подходами. Но нигде не сказано, что дети, например, с аутизмом, или с синдромом Аспергера, не могут учиться на иностранным языке. Важна именно методика», - заявила министр.
Министру задали вопрос и о нехватке учителей в регионе, и о том, что делать и где искать новых педагогов или как ускорить процесс повышения квалификации старых. «Что касается педагогов с недостаточной квалификацией, я считаю, что им самим надо постараться, чтобы выучить язык. Должно быть желание. Остальных придется найти, и для этого у нас есть опыт двух новых гимназий”, - прокомментировала Кристина, имея ввиду заработавшие в Нарве в этом году Нарвскую эстонскую гимназию и Нарвскую государственную гимназию.
Кристина Каллас добавила, что у государства есть постоянный контакт с самоуправлениями. «Мы постоянно общаемся. Сейчас мы ждем от самоуправления данные о том, сколько и каких учителей не хватает - математики, физики, сколько кадров еще нужно подготовить. На данный момент сотрудничество идет, но тут важно именно позитивное отношение к этой реформе, потому что удача самой реформы зависит от отношения к ней», - сказала министр.
За всю пресс-конференцию Кристина Каллас несколько раз обращала внимание на то, что главное во всей истории с переходом обучения на эстонский язык - именно желание и положительное отношение к таким изменениям, а все остальные проблемы вполне решаемы. «На сегодняшних встречах с учителями я пыталась внедрять им такое позитивное отношение. Все возможно, главное - не сходить с дороги», - подчеркнула министр образования.
Напомним, что переход на эстонский язык школьного обучения начнется в следующем учебном году. Такое решение было принято действующим правительством в конце декабря 2022 года. С 2024/2025 учебного года согласно принятым Рийгикогу законодательным проектам, в Законе об основной школе и гимназии, Законе о дошкольных детских учреждениях, Законе о частных учебных заведениях и Законе о профессиональных учебных заведениях стало однозначно указано, что языком обучения является эстонский.
Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года.