Лидер профсоюза: крупная забастовка учителей возможна не раньше декабря

«Поскольку в настоящее время разрешение трудового спора находится в руках госпримирителя, до окончания этого процесса организовать какую-либо крупную акцию протеста не удастся», - сказал Вольтри агентству BNS. До сего времени учителя ограничились часовой предупредительной забастовкой.

По словам Вольтри, примиритель пообещал сделать сторонам компромиссное предложение, на которое стороны должны ответить к 20 ноября. «Если стороны не примут компромиссное предложение, то, надеюсь, примиритель прекратит примирительный процесс, и мы получим право на забастовку», - сказал Вольтри. Для этого необходимо уведомить профсоюз минимум за две недели. «Так что посмотрим, что принесут следующие несколько дней», - добавил он.