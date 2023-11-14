Опрос: все больше водителей отказывается от использования шипованной резины

По сравнению с прошлым годом изменений в ответах водителей не произошло: 56% отдали предпочтение нешипованным зимним шинам, 44% — шипованным. В опросе, проведенном в 2020 году, 70% отдавали предпочтение нешипованным зимним шинам, а 30% — шипованным. Однако в проведенном в 2019 году опросе шипованные шины выбрали 70%, а в 2016 году – целых 80% водителей.

«Если в 2019–2020 годах произошел явный поворот и более половины водителей стали выбирать нешипованные шины, то в последние два года предпочтения, судя по всему, стабилизировались – несмотря на то, что в последние годы в СМИ активно обсуждают вредное воздействие на окружающую среду шипованных шин», — сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По словам Ярва, в большинстве случаев нешипованные шины являются эквивалентом или даже лучшим выбором, чем шипованные: «Поведение нешипованных шин как на сухом, так и на мокром асфальте лучше по сравнению с шипованными, поэтому, например, на сухом асфальте тормозной путь автомобиля с нешипованной резиной короче, чем у машины с шипованной ». В пользу нешипованных зимних шин говорит и существенно меньший уровень шума, а также тот факт, что ламельные шины не повреждают дорожное покрытие.