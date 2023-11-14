Опрос: все больше водителей отказывается от использования шипованной резины

Опрос, проведенный с 1 по 10 ноября в социальных сетях компанией PZU Kindlustus, показал, что зимой 56% водителей предпочитают использовать на своих автомобилях нешипованную резину, а 44% — шипованную.
По сравнению с прошлым годом изменений в ответах водителей не произошло: 56% отдали предпочтение нешипованным зимним шинам, 44% — шипованным. В опросе, проведенном в 2020 году, 70% отдавали предпочтение нешипованным зимним шинам, а 30% — шипованным. Однако в проведенном в 2019 году опросе шипованные шины выбрали 70%, а в 2016 году – целых 80% водителей.
«Если в 2019–2020 годах произошел явный поворот и более половины водителей стали выбирать нешипованные шины, то в последние два года предпочтения, судя по всему, стабилизировались – несмотря на то, что в последние годы в СМИ активно обсуждают вредное воздействие на окружающую среду шипованных шин», — сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.
По словам Ярва, в большинстве случаев нешипованные шины являются эквивалентом или даже лучшим выбором, чем шипованные: «Поведение нешипованных шин как на сухом, так и на мокром асфальте лучше по сравнению с шипованными, поэтому, например, на сухом асфальте тормозной путь автомобиля с нешипованной резиной короче, чем у машины с шипованной ». В пользу нешипованных зимних шин говорит и существенно меньший уровень шума, а также тот факт, что ламельные шины не повреждают дорожное покрытие.
Однако шипованная резина лучше подходит для езды, например, по проселочным и гравийным дорогам, которые зимой часто бывают обледеневшими. «Но и на шипованных шинах также нужно ездить осторожно, поскольку на слишком высокой скорости шипы, к сожалению, мало помогают», — сказал Ярв.
А вот езда на шипованной резине по расчищенным автомагистралям и городским улицам приводит к появлению борозд на дорожном покрытии и износу разметки, из-за чего дороги приходится ремонтировать гораздо чаще, а разметку – обновлять каждую весну.
«Кроме того, каждую весну в городах серьезную проблему пыли вызывают именно шипованные шины, поскольку эта пыль представляет собой в основном мелкие частицы с дорожного покрытия и разметки, вдыхание которых плохо влияет на здоровье горожан, – пояснил Ярв. – Поэтому следует тщательно взвесить все плюсы и минусы использования шипованных шин».
В опросе на странице PZU в Facebook респондентов просили указать, предпочитают они нешипованные или шипованные зимние шины. Всего проголосовали 1510 человек, из них за нешипованные шины голоса отдали 842 человека, за шипованные – 668 человек.
В Эстонии использование зимней резины обязательно с 1 декабря, но сменить шины есть смысл еще до наступления холодов. В Эстонии на зимних шинах минимальная глубина протектора в центральных канавках должна составлять 3 мм (рекомендуется 4–5 мм). Использовать можно как нешипованные, так и шипованные шины. Стоит воздержаться от использования шин старше пяти лет, даже если глубина протектора на них достаточна, поскольку с возрастом состав резины становится более жестким и, следовательно, страдает и ее безопасность. Кроме того, стоит регулярно проверять давление в шинах.