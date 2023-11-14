Фото ⟩ Спас и себя, и пассажиров: умелый маневр водителя автобуса предотвратил ДТП с тяжелыми последствиями

По предварительным данным, фургон Volkswagen, двигавшийся в сторону Ряпина, по неизвестной причине свернул на встречную полосу и боком столкнулся с автобусом, следовавшим в сторону Тарту.

Прямо перед аварией водитель автобуса заметил машину, которая свернула на встречную полосу, и совершил умелый маневр, который, вероятно, предотвратил аварию с более серьезными последствиями.

В результате аварии ни пассажирам, ни водителю автобуса медицинская помощь не потребовалась. 50-летний водитель фургона получил травмы и был доставлен в больницу.

Для направляющихся в Тарту пассажиров был вызван замещающий автобус.

Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час. Видимость на участке дороги была хорошей, но в момент аварии шел мокрый снег, а температура воздуха была близка к нулю градусов, из-за чего дорога могла стать скользкой. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства.

Авария произошла, когда водитель Volkswagen по неизвестной причине свернул на встречную полосу. Фото: Jürgen Puistaja