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Женщины-спасатели украсили собою изданный с благотворительными целями календарь

Järva Teataja
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Календарь «Женщины-спасатели 2024».
Календарь «Женщины-спасатели 2024». Фото: Annelinna päästekomando

MTÜ Tõrvandi Päästeselts и Аннелиннаская спасательная команда вновь пострудничали в издании календаря, весь доход от которого будет направлен на благотворительные нужды. Календарь «Женщины-спасатели 2024» уже полностью сверстан и вот-вот отправится в печать.

На страницах календаря можно будет увидеть 12 прекрасных женщин - как добровольцев, так и профессиональных спасателей, а также сотрудниц Спасательного департамента, которые тоже в качестве добровольцев участвуют в спасательных работах.

Цена календаря снова составит 15 евро.

Речь идет о выпуске календаря с благотворительными целями. Доход от его продажи будет перечислен в Детский фонд Клиникума Тартуского университета.

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