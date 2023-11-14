Женщины-спасатели украсили собою изданный с благотворительными целями календарь

MTÜ Tõrvandi Päästeselts и Аннелиннаская спасательная команда вновь пострудничали в издании календаря, весь доход от которого будет направлен на благотворительные нужды. Календарь «Женщины-спасатели 2024» уже полностью сверстан и вот-вот отправится в печать.
На страницах календаря можно будет увидеть 12 прекрасных женщин - как добровольцев, так и профессиональных спасателей, а также сотрудниц Спасательного департамента, которые тоже в качестве добровольцев участвуют в спасательных работах.
Цена календаря снова составит 15 евро.
Речь идет о выпуске календаря с благотворительными целями. Доход от его продажи будет перечислен в Детский фонд Клиникума Тартуского университета.