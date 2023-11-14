У женщины под видом криптовалютных сделок похитили более 24 000 евро

В сентябре 43-летняя жительница Эстонии увидела в Facebook рекламу с предложением заработать на криптовалютных операциях. Она открыла объявление и оставила свои контактные данные на открывшейся странице.

Через некоторое время ей позвонили и на русском языке сообщили, что через их компанию выгодно инвестировать, и она предоставила предполагаемому инвестиционному консультанту удаленный доступ к своему компьютеру и смарт-устройству через программу AnyDesk.

Ей было предложено зарегистрироваться на торговой платформе allstock-now.net и сделать первый депозит через Clearcrest Inc UAB. Женщина взяла несколько кредитов и, как она считала, инвестировала их, но в результате ни предполагаемой прибыли, ни вложенных денег она не получила.