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У женщины под видом криптовалютных сделок похитили более 24 000 евро

BNS
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Интернет-мошенники. Иллюстративное фото
Интернет-мошенники. Иллюстративное фото Фото: Sander Ilvest

Жительница Эстонии, которой веб-мошенники пообещали быстрый заработок на криптовалютных транзакциях, лишилась 24 777 евро, в итоге похищенных у нее преступниками.

В сентябре 43-летняя жительница Эстонии увидела в Facebook рекламу с предложением заработать на криптовалютных операциях. Она открыла объявление и оставила свои контактные данные на открывшейся странице.

Через некоторое время ей позвонили и на русском языке сообщили, что через их компанию выгодно инвестировать, и она предоставила предполагаемому инвестиционному консультанту удаленный доступ к своему компьютеру и смарт-устройству через программу AnyDesk.

Ей было предложено зарегистрироваться на торговой платформе allstock-now.net и сделать первый депозит через Clearcrest Inc UAB. Женщина взяла несколько кредитов и, как она считала, инвестировала их, но в результате ни предполагаемой прибыли, ни вложенных денег она не получила.

Ущерб, причиненный женщине мошенничеством, составляет 24 777 евро.

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