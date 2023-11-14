О боже, опять! Миллиметры до трагедии – очередному хоккеисту пропороли коньком шею

Игрок Университетской хоккейной лиги США (ACHA) был на волосок от смерти из-за серьезной травмы.
Опасный инцидент произошел в матче между университетами Линдвуд и Либерти, когда игрок потерял равновесие возле скамейки запасных. В ходе падения спортсмена лезвие конька оказалось настолько высоко, что зацепило игрока, сидящего на скамейке запасных.
Спортивный тренер Майк Хеффнер опубликовал фотографию и видео инцидента в социальной сети. На фото виден порез на шее запасного, которого от смерти спас счастливый случай: пара миллиметров и смерть была бы неминуемой.
Weekly reminder: Skates are sharp. Always be aware— Mike Heffner (@hughtrain) November 13, 2023
Even on the benxh pic.twitter.com/XgfEDQN0m6
В последнее время вопрос защиты шей хоккеистов стал крайне острым, поскольку в октябре после серьезного пореза шеи коньком умер бывший игрок НХЛ Адам Джонсон.