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О боже, опять! Миллиметры до трагедии – очередному хоккеисту пропороли коньком шею

rus.postimees.ee
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От смерти хоккеиста отделяли лишь пара миллиметров.
От смерти хоккеиста отделяли лишь пара миллиметров. Фото: Mike Heffner/Facebook

Игрок Университетской хоккейной лиги США (ACHA) был на волосок от смерти из-за серьезной травмы.

Опасный инцидент произошел в матче между университетами Линдвуд и Либерти, когда игрок потерял равновесие возле скамейки запасных. В ходе падения спортсмена лезвие конька оказалось настолько высоко, что зацепило игрока, сидящего на скамейке запасных.

Спортивный тренер Майк Хеффнер опубликовал фотографию и видео инцидента в социальной сети. На фото виден порез на шее запасного, которого от смерти спас счастливый случай: пара миллиметров и смерть была бы неминуемой.

В последнее время вопрос защиты шей хоккеистов стал крайне острым, поскольку в октябре после серьезного пореза шеи коньком умер бывший игрок НХЛ Адам Джонсон.

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