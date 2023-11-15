Взрыв в Донецке, очередной «мовный» скандал и напряженность между Зеленским и Залужным. Обзор событий в Украине

Уже вечером Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу обстрелов «мирного» Донецка. Его назначили на 8 ноября. И именно в этот день, «ВСУ», для чего-то (видимо, чтоб представителю РФ было о чем поговорить на Совбезе) обстреляли главное донецкое медицинское учреждение – больницу им. Калинина. Естественно, из «американских HIMARS». Российские СМИ публиковали видео и фото поврежденных корпусов. При этом, как ни странно, директор учреждения сообщил, что пострадавших нет. Видимо, «ВСУ» берегут сверхдефицитные в «ДНР» медицинские кадры, необходимые для лечения раненых россиян.

Но самое удивительное произошло на заседании Совбеза ООН. Представитель оккупировавшей Донецк России, Василий Небензя, огласил цифры, которые можно назвать саморазоблачающими. Так, по его словам, с февраля 2022 года в «ДНР» погибли 4755 мирных жителей. Цифра впечатляющая, хотя она сильно занижена, поскольку не учитывает тех мирных жителей, которые были насильственно мобилизованы и погибли комбатантами не по своей воле. Но даже если не учитывать их, а просто сравнить со статистикой жертв на Донбассе до и после начала так называемой СВО, возникают серьезные вопросы. Так, согласно данных публиковавшихся ранее самой «ДНР», за пять лет, в 2016-2021 годах, в «республике» погибли 365 гражданских, а в 2021 году – всего 25. То есть, начиная с 2015 года, количество жертв с каждым годом уменьшалось. И именно в момент пика де-эскалации, на самом минимуме жертв, Путин почему-то решил начать СВО с целью «защитить жителей Донбасса»…