Утром 7 ноября был нанесен ракетный удар по зданию в Донецке, в котором размещался Центр подготовки операторов БПЛА ВС РФ. Как раз в это время в одном из залов проходило совещание с участием офицеров, приехавших из ростовского Штаба СВО. А в другом зале официанты готовили фуршет для совещавшихся. По сообщениям российских ТК, погибли 14 военных. Официанты не пострадали, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Взрыв в Донецке, очередной «мовный» скандал и напряженность между Зеленским и Залужным. Обзор событий в Украине
Уже вечером Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу обстрелов «мирного» Донецка. Его назначили на 8 ноября. И именно в этот день, «ВСУ», для чего-то (видимо, чтоб представителю РФ было о чем поговорить на Совбезе) обстреляли главное донецкое медицинское учреждение – больницу им. Калинина. Естественно, из «американских HIMARS». Российские СМИ публиковали видео и фото поврежденных корпусов. При этом, как ни странно, директор учреждения сообщил, что пострадавших нет. Видимо, «ВСУ» берегут сверхдефицитные в «ДНР» медицинские кадры, необходимые для лечения раненых россиян.
Но самое удивительное произошло на заседании Совбеза ООН. Представитель оккупировавшей Донецк России, Василий Небензя, огласил цифры, которые можно назвать саморазоблачающими. Так, по его словам, с февраля 2022 года в «ДНР» погибли 4755 мирных жителей. Цифра впечатляющая, хотя она сильно занижена, поскольку не учитывает тех мирных жителей, которые были насильственно мобилизованы и погибли комбатантами не по своей воле. Но даже если не учитывать их, а просто сравнить со статистикой жертв на Донбассе до и после начала так называемой СВО, возникают серьезные вопросы. Так, согласно данных публиковавшихся ранее самой «ДНР», за пять лет, в 2016-2021 годах, в «республике» погибли 365 гражданских, а в 2021 году – всего 25. То есть, начиная с 2015 года, количество жертв с каждым годом уменьшалось. И именно в момент пика де-эскалации, на самом минимуме жертв, Путин почему-то решил начать СВО с целью «защитить жителей Донбасса»…
Интересно и то, какими методом это делалось. По словам Небензи в ООН, с февраля 2022 года по «ДНР» якобы было выпущено 145 000 снарядов. Это, получается, около 250 снарядов в сутки. А по данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которые он озвучил в августе 2022 года, во время штурма Луганской области войска РФ выпускали 40-60 тысяч снарядов в сутки. Эта же цифра не раз звучала и от российских военкоров, во время штурма вагнеровцами Бахмута. Получается, что по «ДНР» за 20 месяцев прилетело столько, сколько российская армия выстреливала во время «освобождения» Донбасса за три дня…
По ФСБ-шным методичкам
В Украине разразился очередной «мовный» скандал. Впрочем, само его наличие говорит о том, что общество способно адекватно реагировать на проявления националистического радикализма.
Известная националистка, бывший народный депутат из Львова Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами тех военных ВСУ, которые разговаривают на русском языке. Она посоветовала им называть себя «русскими». В частности, речь зашла и о бойцах «Азова», которых российские пропагандисты сделали символом «украинского неонацизма».
В ответ на это-командир «Азова» Максим Жорин послал Фарион на место не столь отдаленное, и заявил, что она «раскалывает украинское общество по ФСБ-шным методичкам».
Также Фарион заявила, что в Украине «не существует русскоязычного населения, есть украинцы, а есть кацапы».
Все это дало основания для обращения заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Егора Чернева в СБУ с призывом проверить высказывания Фарион «на предмет совершения уголовных преступлений и принять все меры для недопущения ведения любой подрывной деятельности в нашем тылу». С подобным заявлениям выступил и украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец, который также направил соответствующее обращение в полицию.
В свою очередь, студенты Национального университета «Львовская политехника» потребовали от администрацию ВУЗа отреагировать на заявления Фарион, которая сейчас является доцентом кафедры украинского языка этого университета.
В ходе нарастающего конфликта националистка у себя в Телеграме в очередной раз назвала русскоязычных украинцев «биологическим мусором». А апогеем разразившейся в соцсетях битвы стало то, что Фарион как аргумент в свою защиту опубликовала личное письмо к ней студента из оккупированного Крыма. В письме парень поддержал ее, выразив уверенность, что «мова переможе язик» и передал привет «из украинского Крыма». Фарион опубликовала скрин письма, не скрыв имени и фамилии парня. Даже ее сторонники просили убрать личные данные студента, но она грубо отказалась это сделать. В результате к симферопольскому патриоту Украины пришли из ФСБ…
Представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева назвала поступок Фарион «низостью и преступлением». Она заявила, что будет инициировать привлечение той к ответственности.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец снова обратился в СБУ. «Народный депутат ВРУ седьмого созыва и должна была бы знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место учебы парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента», – написал он. По мнению омбудсмена, Фарион совершила уголовное преступление и «подыграла оккупантам».
Сама Фарион назвала происходящее провокацией против нее. «Вижу, что распространяют очередную провокацию против меня, вроде бы из-за меня задержан какой-то студент…», – написала она в своем Телеграме.
Следует отметить, что Ирина Фарион давно является самой медийной и яркой иллюстраторшей ужастиков российской пропаганды о притеснениях русскоязычных в Украине. Именно она своими высказываниями создавала украинофобные настроения на Донбассе еще в 2004 и особенно в 2014 годах. Поэтому пусть запоздалая, но адекватная реакция государства на ее деятельность может стать серьезным сигналом тем жителям страны, которых Фарион назвала «кацапами», что Украина – родина для всех украинцев, независимо от языка и вероисповедания.
ИПСО
Но главной внутриполитической темой последних недель в Украине является «конфликт» между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. В кавычках, потому что даже если напряженность между ними существует, кто-то явно создает в информационном пространстве некую сущность, выходящую за пределы этой напряженности, но способную усиливать и проецировать ее на украинское общество.
Началось все с материалов Залужного в The Economist, в которых он выразил противоположные Зеленскому мнения о ходе украинского контрнаступления. После этого произошел трагический инцидент с гибелью 39-летнего помощника главкома майора Частякова, взорвавшего у себя дома гранату. Этот взрыв спровоцировал конспирологическую теорию о начале «разборок» между Зеленским и Залужным, вызванных, якобы, намерением последнего баллотироваться на гипотетических президентских выборах. Правда, как раз в день смерти Частякова Зеленский поставил точку в вопросе о выборах, заявив, что они невозможны в условиях оккупации трети страны. Этим, он, казалось бы, лишил конспирологов мотива «преступления», но такой «мелкой» «детали» интернет не заметил.
Затем появились публикации о предстоящем в конце феврале военном перевороте в Украине, с обозначением, естественно, лидерской роли Залужного в этом путче. Правда, эту «сенсацию», почему-то, активнее обсуждали в РФ, чем в Украине.
Ну, а потом появилась статья в The Washington Post автор которой утверждает, что операцию по подрыву газопровода Nord Stream в сентябре 2022 года координировал полковник украинских сил специальных операций Червинский. Но главное, на что обратили внимание диванные эксперты и фейсбучные воины – это тезис о том, что операция проводилась под руководством главкома Залужного, но без ведома Зеленского. Эту информацию тут же трактовали как «заказняк» Зеленского против Залужного, чтоб дискредитировать того на Западе.
Если проанализировать, это утверждение не выдерживает критики даже при ближайшем рассмотрении. Во-первых, операции такого уровня просто не могли проводиться без ведома президента, поскольку для них требуется его санкция. Во-вторых, в сентябре прошлого года, когда шло успешное освобождение ВСУ Харьковской области, поводов для конфликта между Зеленским и Залужным не было, они возникли позднее, после ступора в контрнаступлении. А если конфликт и имел место, то тем более, вряд ли Залужный давал бы своему противнику возможность настроить против себя Запад. Я уже не говорю о том, что обвинения Украины в атаке на «мирную европейскую инфраструктуру» бьют по Зеленскому не меньше, чем по Залужному.
Но кто и что анализирует в соцсетях? В результате, все эти слухи и сплетни, создали накопительный эффект, который можно охарактеризовать тем «еврейским» анекдотом про украденное столовое серебро: «Ну да, ложечки нашлись. Но осадок то остался!».
Следует признать, что этот «осадок» уже сам по себе начинает материализовать (по крайней мере, в общественном сознании) то, чего, может, и не было. А это уже реально способно влиять на настроения людей, раскалывать общество. И это опасно.
Но интересно также и то, почему кто-то так форсировал в последние недели ИПСО, направленные на создание внутриполитического кризиса в Украине. Такую резкую активизацию, да еще на фоне разговоров о готовности РФ к мирным переговорам, можно рассматривать и как признак чего-то тайного, но важного, что происходит в самой России. Заставляет же что-то Кремль так активизироваться именно сейчас…
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.