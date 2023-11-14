В Индии обрушился тоннель: спасатели пытаются вытащить из-под завалов 40 рабочих

Спасатели на севере Индии третий день пытаются вытащить несколько десятков рабочих из-под завалов тоннеля, обрушившегося в минувшее воскресенье. Как сообщают местные власти, никто из застрявших рабочих не пострадал, им доставляют воду, продовольствие и кислород. Спасатели надеются освободить рабочих к среде.
В операции задействовано более сотни человек. Сообщается, что никто из рабочих не пострадал.
Спасатели пытаются проложить через завалы обрушившегося тоннеля бетонную трубу (известную как «труба Юма»): они надеются, что таким образом людям удастся протиснуться наружу.
Возведение тоннеля протяженностью 4,5 километра было частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд. В результате обрушения моста заблокированными от внешнего мира оказались 40 рабочих, занимавшихся его строительством.
«Все люди, оказавшиеся в ловушке, здоровы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию. Мы снабжаем их пищей, водой и кислородом», - заявил главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами.
Как сообщили во вторник в Государственной службе реагирования на стихийные бедствия (SDRF), спасатели общались с попавшими в ловушку рабочими по радио.
Cтарший сотрудник службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Ранджит Кумар Синха заявил, что надеется на освобождение рабочих к среде.
Он добавил, кислорода под завалами хватит на пять-шесть дней.
Строитель Хемант Наяк рассказал агентству AFP, что в момент обрушения он находился в тоннеле, однако успел вовремя выбраться.
По его словам, в тоннель падало небольшое количество грязи, но «все относились к этому спокойно».
«Потом неожиданно посыпалось огромное количество обломков, и тоннель оказался заблокирован», - добавил он.
Строительство тоннеля - часть дорожного проекта премьер-министра Индии Нарендры Моди, направленного на улучшение условий сообщения между наиболее популярными индуистскими святынями, а также между районами, граничащими с Китаем.
Аварии на крупных инфраструктурных проектах - обычное явление для Индии.
В январе не менее 200 человек погибли в результате ливневых паводков в штате Уттаракханд, которые эксперты отчасти связывают с чрезмерной застройкой.
В августе этого года по меньшей мере 26 человек погибли после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии.