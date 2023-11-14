Узнайте, где и когда в Таллинне появится водородная заправка

В октябре 2024 года топливная компания Alexela откроет две водородные заправки: одну из них - для легковых автомобилей на Петербургском шоссе в Таллинне, а другую - для водородных автобусов и грузовиков в Вяо, которая будет построена в сотрудничестве с Utilitas. Кроме того, уже в следующем году компания Alexela готова начать предлагать потребителям водородные баллоны. Страна также готовится к водородной революции - идет подготовка к закупке первого водородного парома.
Об этом предприятие сообщило во вторник BNS. Разрешение на строительство первой водородной заправочной станции выдано, оборудование и технологии заказаны, а поставка ожидается к сентябрю следующего года. В отличие от Латвии, продаваемый в Эстонии водород может быть на 100% зеленым, то есть производиться из возобновляемых источников.
«В настоящее время на дорогах Эстонии есть несколько водородных машин, которые заправляются в Риге, - сказал руководитель по продажам энергии Alexela Тармо Кярсна. - Мы знаем, что следующей осенью на рынок попадут 30 водородных автомобилей, предназначенных для использования в качестве общественного транспорта, а автодилеры прогнозируют, что в ближайшие годы в стране появятся еще сотни автомобилей и тяжелой техники, включая автобусы, грузовики и суда. Если водород окажется конкурентоспособным по цене, нас ожидает революция на рынке, ведь водородный автомобиль можно за 5 минут заправить на 500 километров пути, в зимних условиях он столь же надежен, как бензиновый автомобиль, а вместо того, чтобы загрязнять окружающую среду, он очищает городской воздух. Уже сегодня цена водорода конкурирует с ценами ископаемого топлива, а по мере увеличения объемов цена становится еще более доступной».
«В зеленой энергетике Эстонии есть проблема с контролируемыми нагрузками: если ветер не дует и солнце не светит, зеленую энергию вы не получите, - объяснил ученый Тартуского университета Ове Олл. - В случае водорода мы можем говорить как о контролируемом производстве, так и о контролируемой нагрузке, то есть в ветреную и солнечную погоду можно дешево производить зеленый водород. Если у нас появится больше ветряных электростанций, а также несколько морских ветряных парков, будут созданы все предпосылки для производства экологически чистого водорода по конкурентоспособной цене».
Главным преимуществом водорода является то, что его можно производить заранее, а при достижении критического объема создаются предпосылки для формирования конкурентоспособной цены. Подходит к концу первый государственный тендер на приобретение парома, различные производители предлагают новые водородные автомобили, выпускается все больше мобильных гаджетов, не нуждающихся в электрической розетке. Государственные инвестиции и механизмы поддержки ускоряют внедрение альтернативных видов топлива и поощряют вклад частного сектора.