Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на пешеходную дорожку

Во вторник, 14 ноября, около часа дня в деревне Хеймтали в волости Вильянди произошло ДТП: автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу.
В полиции отметили, что сегодня в 12.48 в Центр тревоги поступило сообщение, что Volkswagen выехал с дороги. Водитель получил травмы, скорая помощь доставила его в больницу. Информации о степени травм пока нет.
Почему автомобиль вылетел за пределы дороги, неизвестно. Все точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Автомобиль приземлился на крышу на расположенной рядом с шоссе пешеходно-велосипедной дорожке, а перед этим снес на обочине фонарный столб.
Автомобиль потерял управление вскоре после поворота и в населенном пункте, где скорость ограничена 50 километрами в час.