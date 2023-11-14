Фото ⟩ Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на пешеходную дорожку

В полиции отметили, что сегодня в 12.48 в Центр тревоги поступило сообщение, что Volkswagen выехал с дороги. Водитель получил травмы, скорая помощь доставила его в больницу. Информации о степени травм пока нет.

Почему автомобиль вылетел за пределы дороги, неизвестно. Все точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автомобиль приземлился на крышу на расположенной рядом с шоссе пешеходно-велосипедной дорожке, а перед этим снес на обочине фонарный столб.