Министр обороны Финляндии: на границе с Россией видны признаки направляемой миграции

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что в ситуации с наплывом беженцев без документов, прибывающих на восточную границу, видны признаки направляемой миграции, пишет Yle.
Глава оборонного ведомства заявил, что обсудит ситуацию на границе с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Министры обороны Финляндии, Эстонии и Швеции обсудили ситуацию с безопасностью Балтийского моря сегодня утром на собрании глав оборонных ведомств ЕС.
За ночь около 10 просителей убежища без надлежащих въездных документов прибыли ночью к границе России и Финляндии.