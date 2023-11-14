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Министр обороны Финляндии: на границе с Россией видны признаки направляемой миграции

rus.postimees.ee
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Финские пограничники.
Финские пограничники. Фото: Jussi Nukari

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что в ситуации с наплывом беженцев без документов, прибывающих на восточную границу, видны признаки направляемой миграции, пишет Yle.

Глава оборонного ведомства заявил, что обсудит ситуацию на границе с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министры обороны Финляндии, Эстонии и Швеции обсудили ситуацию с безопасностью Балтийского моря сегодня утром на собрании глав оборонных ведомств ЕС.

За ночь около 10 просителей убежища без надлежащих въездных документов прибыли ночью к границе России и Финляндии.

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