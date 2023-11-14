Министр обороны Финляндии: на границе с Россией видны признаки направляемой миграции

Глава оборонного ведомства заявил, что обсудит ситуацию на границе с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министры обороны Финляндии, Эстонии и Швеции обсудили ситуацию с безопасностью Балтийского моря сегодня утром на собрании глав оборонных ведомств ЕС.