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Центристы нашли замену Карилайду в совете Банка Эстонии

BNS
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Эстер Карузе.
Эстер Карузе. Фото: Margus Ansu

Рийгикогу изменил состав советов Эстонского национального телерадиовещания (ERR) и Банка Эстонии.

Членом совета ERR назначен Андре Ханимяги, а членом совета Банка Эстонии - Эстер Карузе.

Изменение состава совета ERR было вызвано выходом Тыниса Мельдера из парламентской фракции Центристской партии, что досрочно прекратило его полномочия в совете.

Изменения в составе совета Eesti Pank были вызваны выходом Яануса Карилайда из фракции Центристской партии, что также привело к его отзыву из состава совета.

Карилайд и Мельдер вступили в партию «Отечество».

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