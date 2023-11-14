Центристы нашли замену Карилайду в совете Банка Эстонии

Изменение состава совета ERR было вызвано выходом Тыниса Мельдера из парламентской фракции Центристской партии, что досрочно прекратило его полномочия в совете.

Изменения в составе совета Eesti Pank были вызваны выходом Яануса Карилайда из фракции Центристской партии, что также привело к его отзыву из состава совета.