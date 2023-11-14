Центристы нашли замену Карилайду в совете Банка Эстонии

Рийгикогу изменил состав советов Эстонского национального телерадиовещания (ERR) и Банка Эстонии.
Членом совета ERR назначен Андре Ханимяги, а членом совета Банка Эстонии - Эстер Карузе.
Изменение состава совета ERR было вызвано выходом Тыниса Мельдера из парламентской фракции Центристской партии, что досрочно прекратило его полномочия в совете.
Изменения в составе совета Eesti Pank были вызваны выходом Яануса Карилайда из фракции Центристской партии, что также привело к его отзыву из состава совета.
Карилайд и Мельдер вступили в партию «Отечество».