ЕС договорился об укреплении цепочек поставок критически важных сырьевых материалов

Цель мер - обеспечить Европейскому союзу (ЕС) безопасные, разнообразные, доступные и устойчивые поставки критически важных сырьевых материалов. Это важно для конкурентоспособности Европы, включая зеленые и цифровые предприятия, а также оборонную и авиационную промышленность, сообщает представительство Европейской комиссии в Эстонии.

Регламент поможет увеличить способности ЕС во всей цепочке поставок критически важных сырьевых материалов, в том числе через диверсификацию поставок за счет международных партнерств. Договоренность состоит в том, что к 2030 году ЕС должен быть в состоянии добывать 10%, перерабатывать 40% и утилизировать 25% своего ежегодного потребления стратегических сырьевых материалов. Что касается переработки, соглашение обеспечивает учет отходов при установлении целевых показателей утилизации.