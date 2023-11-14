ЕС договорился об укреплении цепочек поставок критически важных сырьевых материалов

В понедельник Европейский парламент и Совет ЕС достигли политического соглашения по предложению регламента о критически важных сырьевых материалах, представленному Европейской комиссией в марте этого года.
Цель мер - обеспечить Европейскому союзу (ЕС) безопасные, разнообразные, доступные и устойчивые поставки критически важных сырьевых материалов. Это важно для конкурентоспособности Европы, включая зеленые и цифровые предприятия, а также оборонную и авиационную промышленность, сообщает представительство Европейской комиссии в Эстонии.