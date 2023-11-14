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ЕС договорился об укреплении цепочек поставок критически важных сырьевых материалов

BNS
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Флаг Европейского союза.
Флаг Европейского союза. Фото: news.pn

В понедельник Европейский парламент и Совет ЕС достигли политического соглашения по предложению регламента о критически важных сырьевых материалах, представленному Европейской комиссией в марте этого года.

Цель мер - обеспечить Европейскому союзу (ЕС) безопасные, разнообразные, доступные и устойчивые поставки критически важных сырьевых материалов. Это важно для конкурентоспособности Европы, включая зеленые и цифровые предприятия, а также оборонную и авиационную промышленность, сообщает представительство Европейской комиссии в Эстонии.

Регламент поможет увеличить способности ЕС во всей цепочке поставок критически важных сырьевых материалов, в том числе через диверсификацию поставок за счет международных партнерств. Договоренность состоит в том, что к 2030 году ЕС должен быть в состоянии добывать 10%, перерабатывать 40% и утилизировать 25% своего ежегодного потребления стратегических сырьевых материалов. Что касается переработки, соглашение обеспечивает учет отходов при установлении целевых показателей утилизации.

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