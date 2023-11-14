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Фиаско: российских фигуристов разместили в убогом отеле

rus.postimees.ee
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Гостиничный номер, иллюстративное фото.
Гостиничный номер, иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer

Российских фигуристов ждал на соревнованиях неприятный сюрприз: выяснилось, что условия их проживания во время соревнований были, мягко говоря, плохими.

Гран-при России по фигурному катанию прошел в минувшие выходные в Казани, но условия размещения спортсменов вызвали волну недовольства.

В частности, организаторы соревнований забронировали для звезд фигурного катания размещение в двухзвездочной гостинице «Волга». «Матч ТВ» сообщил, что номера в отеле были не отремонтированы и малы. Одежда фигуристов не помещалась в шкафах, а в номерах не хватало туалетных принадлежностей и фена.

Сам отель рекламирует свои номера как комфортабельные и уютные, но они явно не оправдали ожиданий звезд, привыкших к гораздо более роскошным условиям.

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