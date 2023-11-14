Фиаско: российских фигуристов разместили в убогом отеле

Российских фигуристов ждал на соревнованиях неприятный сюрприз: выяснилось, что условия их проживания во время соревнований были, мягко говоря, плохими.
Гран-при России по фигурному катанию прошел в минувшие выходные в Казани, но условия размещения спортсменов вызвали волну недовольства.
В частности, организаторы соревнований забронировали для звезд фигурного катания размещение в двухзвездочной гостинице «Волга». «Матч ТВ» сообщил, что номера в отеле были не отремонтированы и малы. Одежда фигуристов не помещалась в шкафах, а в номерах не хватало туалетных принадлежностей и фена.
Сам отель рекламирует свои номера как комфортабельные и уютные, но они явно не оправдали ожиданий звезд, привыкших к гораздо более роскошным условиям.