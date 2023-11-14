Фиаско: российских фигуристов разместили в убогом отеле

В частности, организаторы соревнований забронировали для звезд фигурного катания размещение в двухзвездочной гостинице «Волга». «Матч ТВ» сообщил, что номера в отеле были не отремонтированы и малы. Одежда фигуристов не помещалась в шкафах, а в номерах не хватало туалетных принадлежностей и фена.