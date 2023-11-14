Аналитический центр: сетевые мошенники выдают себя за президентов Эстонии, Латвии и Литвы

По его утверждению, мошенники используют в своей деятельности все более широкий круг имен известных общественных деятелей - от звезд эстрады до спортсменов и даже премьер-министров или президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. В том числе - Гитанаса Науседы, Эдгарса Ринкевича, Алара Кариса.
«Включение имен высших чиновников стран в кампанию по дезинформации и дискредитации также стало вопросом безопасности страны и международной репутации, - заявил Викторас Даукшас, глава Debunk.org. - Социальные сети не могут помешать преступникам представлять себя такими крупными брендами, как Ignitis, Orlen Lietuva, или использовать фотографии и видео лидеров стран и правительств».