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Аналитический центр: сетевые мошенники выдают себя за президентов Эстонии, Латвии и Литвы

BNS
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Кибермошенники становятся все изобретательнее.
Кибермошенники становятся все изобретательнее. Фото: KACPER PEMPEL

Стартовавшая еще в начале года масштабная информационная атака с использованием ложных данных продолжилась в странах Балтии и Польше. Ее целью является вымогательство денег у жителей, сообщил во вторник центр анализа дезинформации Debunk.org.

По его утверждению, мошенники используют в своей деятельности все более широкий круг имен известных общественных деятелей - от звезд эстрады до спортсменов и даже премьер-министров или президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. В том числе - Гитанаса Науседы, Эдгарса Ринкевича, Алара Кариса.

«Включение имен высших чиновников стран в кампанию по дезинформации и дискредитации также стало вопросом безопасности страны и международной репутации, - заявил Викторас Даукшас, глава Debunk.org. - Социальные сети не могут помешать преступникам представлять себя такими крупными брендами, как Ignitis, Orlen Lietuva, или использовать фотографии и видео лидеров стран и правительств».

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