Аналитический центр: сетевые мошенники выдают себя за президентов Эстонии, Латвии и Литвы

По его утверждению, мошенники используют в своей деятельности все более широкий круг имен известных общественных деятелей - от звезд эстрады до спортсменов и даже премьер-министров или президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. В том числе - Гитанаса Науседы, Эдгарса Ринкевича, Алара Кариса.