ВИДЕО ⟩ В Тонди установили два виадука весом по 500 тонн

«Если бы такие большие виадуки строились в их окончательном месте расположения, железнодорожное движение оказалось бы закрыто на несколько месяцев. Виадуки строили на площадке рядом с железнодорожной насыпью и только потом их задвинули на место. Виадуки мы установили за два дня, а перерыв в железнодорожном движении длился девять дней», - рассказал Роберт Синикас, член правления входящей в концерн Infortar инженерно-строительной компании INF Infra OÜ.