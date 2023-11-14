Фото ⟩ Обыски и задержания: четверых мужчин подозревают в наркопреступлениях

По словам руководителя службы по борьбе с организованными и тяжкими преступлениями криминального бюро Лыунаской префектуры Стевена Ильвеса, задержанных подозревают в обращении большого количества амфетамина.

«В полицию поступила информация о возможных наркопреступлениях и мы начали ее проверять. Мы собрали доказательства, и во время обысков в конце октября и начале ноября полицейские обнаружили в нескольких местах большое количество амфетамина. Полицейские обнаружили такое количество вещества, которое могло привести к наркотическому опьянению как минимум 2000 человек», - сказал Ильвес.

«Наша цель - не допустить попадания опасных и смертоносных веществ на улицы. Мы работаем над тем, чтобы наркотики не были легкодоступными, и делаем все возможное, чтобы поймать преступников, занимающихся наркотиками», - он.

В конце октября и начале ноября полиция задержала в Тартумаа и Валгамаа четырех мужчин по подозрению в наркопреступлениях. Двух из них 53-летнего и 28-летнего - арестовали на два месяца. Прокуратура просила суд взять двоих подозреваемых под стражу, поскольку они могут продолжать совершать преступления, если останутся на свободе.

Фото: Lõuna prefektuur

«У 28-летнего подозреваемого три действительных уголовных наказания, из которых не закончился испытательный срок по последнему приговору за наркопреступление. Таким образом, суд счел, что арест полностью обоснован, учитывая риск совершения новых преступлений», - заявила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Рути Килг.