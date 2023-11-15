Политическая реклама в Эстонии и по всему ЕС: без иностранного вмешательства и упоминания национальностей

Под политической рекламой подразумевается подготовка, размещение, продвижение, публикация, доставка и распространение сообщений в интересах политических деятелей (если такие сообщения не носят исключительно частный или коммерческий характер), которые могут повлиять на поведение электората, результаты выборов, референдумов, а также законодательный процесс на всех уровнях в ЕС.