Ср, 15.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Политическая реклама в Эстонии и по всему ЕС: без иностранного вмешательства и упоминания национальностей

Наталия Гребнева
, журналист
Facebook
Comments
В ЕС пытаются сделать прозрачной политическую рекламу.
В ЕС пытаются сделать прозрачной политическую рекламу. Фото: unsplash.com

В ЕС предварительно согласовали нормы политической рекламы. Цель документа – облегчить гражданам распознавание политической рекламы и понимание, кто за ней стоит.

Под политической рекламой подразумевается подготовка, размещение, продвижение, публикация, доставка и распространение сообщений в интересах политических деятелей (если такие сообщения не носят исключительно частный или коммерческий характер), которые могут повлиять на поведение электората, результаты выборов, референдумов, а также законодательный процесс на всех уровнях в ЕС.

Одной из причин разработки новых правил политической рекламы стало то, что европейские парламентарии опасаются угроз, которые несет в себе иностранное вмешательство в выборы в странах ЕС вследствие манипуляции рекламной информацией.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх