Автомобиль угнали с парковки многоквартирного дома

13 ноября было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в период с 5 по 10 ноября с парковки со шлагбаумом возле жилого дома на улице Ристику в Пайде был угнан автомобиль Audi A6 серого цвета с регистрационным номером 861BMM.
Отличительными чертами машины с кузовом седан 2004 года выпуска были наклейки в виде ящериц на задних стеклах.
Владелец оценивает материальный ущерб в 3000 евро.
Руководитель процессуальной группы отделения полиции Центральной Эстонии Айрика-Хелле Яласт подтвердила, что полиция в курсе случившегося. «Мы возбудили уголовное дело. Все обстоятельства случившегося мы установим в ходе производства», - добавила она.
Полиция просит всех, кто видел угнанный автомобиль или у кого есть информация о его местонахождении, написать по адресу meelis.maaslepp@politsei.ee.