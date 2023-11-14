Автомобиль угнали с парковки многоквартирного дома

13 ноября было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в период с 5 по 10 ноября с парковки со шлагбаумом возле жилого дома на улице Ристику в Пайде был угнан автомобиль Audi A6 серого цвета с регистрационным номером 861BMM.