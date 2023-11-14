ФОТО ⟩ Молодые деятели образования получили премии из рук Алара Кариса

В ходе дискуссии после награждения лауреаты рассказали о своей деятельности, подчеркнув, что считают целью образования помощь молодым людям в том, чтобы вырасти как личностям. Обсуждая нынешнее состояние и будущее эстонского образования, лауреаты подчеркнули проблему недостаточной преемственности учителей.

Премия молодому деятелю образования

Мари-Лийз Нуммерт является руководителем проекта «Хорошая школа и хороший детский сад» в Центре ориентированного на этические ценности образования при Тартуском университете. Цель ее общей с коллегами по команде работы - внедрить идею ценностно-ориентированного образования на разных уровнях. Она занимается подготовкой проектов ценностного образования, поиском ресурсов и партнеров по сотрудничеству, обучением, консультированием и разработкой учебных материалов.

Специальная научная премия молодому деятелю образования

Леези Пеэдумяэ - преподаватель математики в Тартуском университете и завуч естественных и реальных наук Пельгулиннаской гимназии в Таллинне. В своей деятельности в гимназии она интегрировала между собой преподавание естественных и реальных предметов, внедрила в учебную программу проектное обучение и изучение теории познания, а также с помощью других специалистов создала несколько факультативных учебных курсов, связанных с реальными науками.