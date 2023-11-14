ФОТО ⟩ Молодые деятели образования получили премии из рук Алара Кариса

Во вторник президент Алар Карис вручил премии молодым деятелям в области образования.
В этом году награду получили Мари-Лийз Нуммерт, руководитель проекта в Центре ориентированного на этические ценности образования при Тартуском университете, а также Леэзи Пеэдумяэ, завуч по естественным и реальным наукам Пельгулиннаской государственной гимназии в Таллинне. В своем выступлении, отдавая должное лауреатам, глава государства отметил, что их работа и деятельность очень значимы и что они являются поборниками лучшего образования.
По мнению Кариса, необходимо больше говорить о содержании образования. «О том, как лучше передавать знания, навыки и ценности. Какие знания, навыки и ценности нужны нашей молодежи для будущего. Как поддержать обучение», - перечислил он важнейшие направления работы.
«Обсуждая все остальные вопросы, от школьных зданий до условий труда учителей, мы ни на минуту не должны забывать про содержание обучения. Давайте потребуем ответов на наши вопросы в ходе дебатов о том, каков содержательный эффект от тех или иных изменений и как мы можем продолжать предлагать молодежи наилучшее образование».
Карис признал, что хотя в образовании существуют острые проблемы и, конечно, о них нужно говорить, общественности не хватает и знаний о том, что ценного и инновационного в нашем образовании.
«Эти истории важны не только ради престижа образования и улучшения общественного имиджа профессии учителя. У нас действительно есть достойные инициативы и люди, которыми можно гордиться. Их видимость также помогает и обществу лучше их заметить и распознать», - сказал президент.
В ходе дискуссии после награждения лауреаты рассказали о своей деятельности, подчеркнув, что считают целью образования помощь молодым людям в том, чтобы вырасти как личностям. Обсуждая нынешнее состояние и будущее эстонского образования, лауреаты подчеркнули проблему недостаточной преемственности учителей.
Премия молодому деятелю образования
Мари-Лийз Нуммерт является руководителем проекта «Хорошая школа и хороший детский сад» в Центре ориентированного на этические ценности образования при Тартуском университете. Цель ее общей с коллегами по команде работы - внедрить идею ценностно-ориентированного образования на разных уровнях. Она занимается подготовкой проектов ценностного образования, поиском ресурсов и партнеров по сотрудничеству, обучением, консультированием и разработкой учебных материалов.
Специальная научная премия молодому деятелю образования
Леези Пеэдумяэ - преподаватель математики в Тартуском университете и завуч естественных и реальных наук Пельгулиннаской гимназии в Таллинне. В своей деятельности в гимназии она интегрировала между собой преподавание естественных и реальных предметов, внедрила в учебную программу проектное обучение и изучение теории познания, а также с помощью других специалистов создала несколько факультативных учебных курсов, связанных с реальными науками.