Фото ⟩ «Флаг провисел так полдня»: ошибка дворника привлекла внимание случайного прохожего

Во время обеда в Тартуский студгородок позвонил прохожий и сообщил о перевернутом флаге. Поскольку за порядок в общежитиях Тартуского университета, включая поднятие флага, отвечает оказывающая услуги по уборке фирма OÜ Krausberg, Тартуский студгородок сразу сообщил об этом управляющему.

Дворник вернулся к общежитию и снова поднял флаг, как следует, после двух часов дня. Так эстонский флаг провисел вверх ногами полдня.

Член правления Тартуского студгородка Урмас Петерсон не смог объяснить, почему флаг был вверх ногами, но добавил, что студгородок отправил по этому поводу запрос.