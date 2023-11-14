Поскольку День отца является в Эстонии днем, когда вывешивается государственный флаг, рано утром в воскресенье перед студенческими общежитиями Тартуского университета также были подняты флаги. Однако в обеденное время прохожий заметил, что эстонский флаг перед общежитием на Нарвском шоссе, 89, висит вверх ногами.
Фото ⟩ «Флаг провисел так полдня»: ошибка дворника привлекла внимание случайного прохожего
Во время обеда в Тартуский студгородок позвонил прохожий и сообщил о перевернутом флаге. Поскольку за порядок в общежитиях Тартуского университета, включая поднятие флага, отвечает оказывающая услуги по уборке фирма OÜ Krausberg, Тартуский студгородок сразу сообщил об этом управляющему.
Дворник вернулся к общежитию и снова поднял флаг, как следует, после двух часов дня. Так эстонский флаг провисел вверх ногами полдня.
Член правления Тартуского студгородка Урмас Петерсон не смог объяснить, почему флаг был вверх ногами, но добавил, что студгородок отправил по этому поводу запрос.
Тартуский региональный руководитель Krausberg Вахур Ванкер объяснил, что это была человеческая ошибка дворника. Дворник пояснил, что в пять часов утра еще темно. Поэтому он все делал на автомате и не заметил, что флаг перевернут, добавил Ванкер.