Предупредительная забастовка учителей завершилась. В ней приняли участие около трех четвертей всех школ и детских садов (почти двадцать тысяч человек), значительной была и доля частных учреждений. Это серьезный сигнал, учитывая, что культура забастовок в Эстонии еще только набирает обороты. Видимо, чаша терпения педагогов уже переполнилась, пишет председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри.
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Глава профсоюза: дорогое правительство, давайте вместе преодолеем этот кризис образования!
Союз работников образования Эстонии (EHL) по-прежнему открыт для урегулирования противоречий с правительством. Мы рассматриваем возможности инвестирования в образование с пользой для бюджета страны. Причем делать это предметно, не выступая за введение новых налогов. Лично я считаю, что для всех сторон было бы лучше найти достойный компромисс и обеспечить трудовой мир. Поэтому я предлагаю вашему вниманию некоторые идеи.