Глава профсоюза: дорогое правительство, давайте вместе преодолеем этот кризис образования!

Союз работников образования Эстонии (EHL) по-прежнему открыт для урегулирования противоречий с правительством. Мы рассматриваем возможности инвестирования в образование с пользой для бюджета страны. Причем делать это предметно, не выступая за введение новых налогов. Лично я считаю, что для всех сторон было бы лучше найти достойный компромисс и обеспечить трудовой мир. Поэтому я предлагаю вашему вниманию некоторые идеи.