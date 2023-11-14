Эксперт по безопасности Райнер Сакс рассказал в студии Postimees, что если украинцы смогут достичь левого берега Днепра в составе достаточно крупных сил, им будет относительно легко продвинуться вперед, поскольку там нет российских линий обороны.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Райнер Сакс: русские не верили, что украинская армия сможет форсировать реку, и оставили левый берег Днепра неукрепленным
Уже некоторое время появляются сообщения о том, что украинцы все же продвигаются вперед на восточном берегу Днепра.
– В Министерстве обороны России заявляли, что их военные решили занять более выгодные позиции на этом участке. Однако сообщение россиян было удалено. Что происходит на восточном берегу Днепра?
– Это определенно была фейковая новость про россиян. Мы не знаем, почему появилась такая фейковая новость, была ли это ошибка, или кто-то запустил фейковую новость. На самом деле, такого движения там не наблюдается, и я не думаю, что Россия планирует отводить свои войска в этом регионе.
Причина очень проста: плацдармы вдоль реки, где украинской армии удалось форсировать реку, уже занимают очень большую площадь. Важно отметить, что там проходит дорога на Мелитополь, и если Украина сможет ее перерезать, то снабжение российских войск в регионе станет очень трудным. Аналогичного реке Днепр естественного препятствия до самого Мариуполя нет, и именно поэтому Россия не создала там оборонительных линий. Так что, если бы украинцы могли пересечь реку большими силами, им было бы относительно легко продвинуться, потому что все российские линии обороны с севера на юг строятся с учетом того, что Украина не сможет переправить через реку достаточно большой контингент войск.
Именно поэтому у российского командования не может быть даже мысли, что они уйдут оттуда и создадут новые позиции. Это невозможно. В этом случае весь их южный фронт рухнет, а Крым будет, по сути, отрезан. Если Крымский мост будет взорван, Крым станет островом. Именно поэтому, я думаю, есть какая-то другая причина, по которой появилась новость о выводе войск. Сознательная ли это провокация или информационная операция в результате некой разведывательной деятельности? Возможно, когда-нибудь мы это узнаем, но отступать оттуда российское командование точно не планирует.
– Когда мы этой осенью говорили, что украинцы форсировали реку только в ходе спецопераций, потому что добраться до восточного берега Днепра относительно сложно, есть ли в свете последних новостей основания полагать, что более крупные подразделения украинской армии уже переправились через реку, речь даже шла о тяжелой технике?
– По сравнению с августом и сентябрем, когда такие разрозненные группы действительно действовали на восточном берегу реки, это число увеличилось. Разумеется, никто точно не знает, сколько их там, но их наверняка сотни, а также есть сколько-то единиц техники. По поводу техники ходят слухи, что она была силой отнята у русских, организовавших оборону.
Напомним, что при разрушении Каховской плотины были разрушены и оборонительные линии, построенные русскими вдоль реки, и это еще одно подтверждение того, что, возможно, Россия все-таки не разрушала эту плотину преднамеренно. В то же время Украина может перебросить на левый берег Днепра еще несколько тысяч человек, но пока это пехотинцы, далеко продвинуться оттуда они не смогут. Через реку должны быть наведены переправы, но в нынешней ситуации это будет очень сложная и рискованная операция, потому что Россия по-прежнему имеет преимущество в воздухе.
Если перевезти через реку на эту узкую полосу, которую контролирует Украина, большое количество тяжелой техники, она, скорее всего, будет довольно быстро уничтожена. Поэтому я не думаю, что мы можем ожидать какого-либо серьезного проникновения через реку в ближайшем будущем. Скорее, в настоящее время это все еще мероприятия, похожие на специальные операции.
– Даже при том, что украинцы пока не перейдут реку достаточно крупными частями, неужели русские не успевают построить там новые укрепления?
– Они не могут этого сделать главным образом потому, что украинская артиллерия и беспилотники очень эффективны в регионе. И второй, не менее важный момент: России, судя по всему, не хватает войск в этом регионе для борьбы с украинской армией, а также для закрепления на позициях. Я склонен думать, что российское военное командование определенно очень нервничает из-за того, что там действует Украина.
Они понимают, что, возможно, такой большой переправы через реку пока что не произойдет, но если плацдарм станет слишком большим, остановить переправу будет очень сложно. Из-за этого они, вероятно, попытаются оттеснить украинцев оттуда какими-то дополнительными силами. Удивительным образом они не смогли этого сделать за последние три месяца.
– Если еще неделю назад какое-то время казалось, что украинцы выйдут из Авдеевки из-за угрозы окружения, то до сих пор этого не произошло, несмотря на порой весьма активные атаки россиян.
– Пока этого не произошло, но с фронта поступает весьма противоречивая информация. Поскольку украинская сторона не публикует оперативную информацию, большая часть информации основана на российских источниках. Основная причина, по которой эта информация очень сложна для понимания, заключается в том, что ситуация на фронте постоянно меняется. Это не так, что там только Россия продвигается вперед, Украина тоже восстанавливает свои позиции. Временами украинцы действовали даже более активно, чем российская сторона. Ситуация там не такая, чтобы украинцы находились под тотальным давлением.
Я не согласен с теми, кто говорит, что Россия перехватила инициативу во всем Бахмутском и Донецком районе. Они пытаются это сделать, но им это не удалось. Украина по-прежнему организует контратаки, и фактически позиции России там существенно не продвинулись вперед. За последние четыре недели российские войска продвинулись только севернее Авдеевки. Я также признаю, что коммуникация украинцев стала несколько более нервной, чем была прежде, но ситуация для них там непростая и не комфортная.