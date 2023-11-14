СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Райнер Сакс: русские не верили, что украинская армия сможет форсировать реку, и оставили левый берег Днепра неукрепленным

– Даже при том, что украинцы пока не перейдут реку достаточно крупными частями, неужели русские не успевают построить там новые укрепления?

– Они не могут этого сделать главным образом потому, что украинская артиллерия и беспилотники очень эффективны в регионе. И второй, не менее важный момент: России, судя по всему, не хватает войск в этом регионе для борьбы с украинской армией, а также для закрепления на позициях. Я склонен думать, что российское военное командование определенно очень нервничает из-за того, что там действует Украина.

Они понимают, что, возможно, такой большой переправы через реку пока что не произойдет, но если плацдарм станет слишком большим, остановить переправу будет очень сложно. Из-за этого они, вероятно, попытаются оттеснить украинцев оттуда какими-то дополнительными силами. Удивительным образом они не смогли этого сделать за последние три месяца.

– Если еще неделю назад какое-то время казалось, что украинцы выйдут из Авдеевки из-за угрозы окружения, то до сих пор этого не произошло, несмотря на порой весьма активные атаки россиян.

– Пока этого не произошло, но с фронта поступает весьма противоречивая информация. Поскольку украинская сторона не публикует оперативную информацию, большая часть информации основана на российских источниках. Основная причина, по которой эта информация очень сложна для понимания, заключается в том, что ситуация на фронте постоянно меняется. Это не так, что там только Россия продвигается вперед, Украина тоже восстанавливает свои позиции. Временами украинцы действовали даже более активно, чем российская сторона. Ситуация там не такая, чтобы украинцы находились под тотальным давлением.