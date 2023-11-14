Лаатс: правительство решило продолжать наживаться на людях

Лаатс напомнил, что еще четыре месяца назад правительство обещало, что осенью выйдет с законопроектом, предусматривающим перевод потребителей универсальной услуги на более дешевый биржевой пакет.

«Сейчас понятно, что выполнять это обещание, впрочем, как и остальные, коалиция не собирается. Ведь для правительства это еще одна возможность залезть в карман населения, - отметил он. - С каждого платежа по счету за электроэнергию потребители платят налог с оборота 20 процентов. В течение года 200 000 потребителей универсальной услуги переплачивали за электричество в среднем почти в 2,5 раза. Соответственно, и налога с оборота эти 200 000 человек заплатили больше в два с половиной раза».

По словам депутата, при среднем потреблении электроэнергии 224 кВт/ч за месяц, счет составляет примерно 20 евро. «Однако потребители универсальной услуги при таком же потреблении вынуждены платить 44 евро. Это означает, что за счет этой группы потребителей государство за 12 месяцев вместо 800 000 евро налога с оборота получило 1,76 млн евро - то есть почти миллион сверху», - пояснил он.

«Самое печальное, что большая часть потребителей универсальной услуги - это пожилые люди. Самостоятельно вовремя перейти на биржевой пакет они не смогли, так как в основном не ориентируются в среде электронного самообслуживания», - добавил Лаатс.

Заместитель председателя комиссии по экономике отметил, что в продавливании законопроектов о повышении налогов, введения автомобильного налога с 2025 года и урезании семейных пособий правительство реформистов действовало быстро и решительно, однако, что касается смены пакета для потребителей универсальной услуги, то тут от их напора не осталось и следа.

«Казалось бы, если подключение к универсальной услуге происходило автоматически, по почему автоматически невозможно перевести ее потребителей на более выгодный биржевой пакет? Думаю, ответ очевиден», - сказал он.

Лаатс добавил, что универсальная услуга себя не оправдала. «Правительство должно провести тщательный анализ с целью дать оценку, помогло ли (и если помогло, то в какой мере) создание универсальной услуги потребителям», - сказал он.