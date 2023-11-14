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Поздравляем! ⟩ Старейший мужчина Раквере отметил свой день рождения

Мерли Раудла
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Оскар Рохила.
Оскар Рохила. Фото: Kristel Mänd

В субботу, 11 ноября, старейшему мужчине города Раквере Оскару Рохила исполнилось 102 года. Сегодня поздравить именинника почтенного возраста пришли представители Раквереской городской управы.

Оскар Рохила, всю жизнь проработавший столяром, приехал жить в Раквере 85 лет назад, в 1938 году, когда он стал учиться столярному делу.

Сейчас он бодр и жизнерадостен и не жалуется на здоровье. «Меня поддерживает то, что я всегда активен. Я каждый день чем-то занимаюсь на свежем воздухе и в помещении, и немного надо также погулять. Проблемы все-таки есть, но их можно преодолеть. Я все равно постараюсь быть активным, пока еще жив», - пообещал Рохила.

У именинника четыре поколения потомков, все из которых, по его словам, преуспели в жизни.

«Мы очень вами гордимся! Вы вдохновляете всех своим позитивом и активностью. Подвижность и хорошее настроение также придают жизненных сил. Желаем вам крепкого здоровья, желания действовать и хорошего настроения каждый день и сил на новый год!» - пожелала имениннику мэр Раквере Трийн Варек.

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