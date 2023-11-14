Поздравляем! ⟩ Старейший мужчина Раквере отметил свой день рождения

Оскар Рохила, всю жизнь проработавший столяром, приехал жить в Раквере 85 лет назад, в 1938 году, когда он стал учиться столярному делу.

Сейчас он бодр и жизнерадостен и не жалуется на здоровье. «Меня поддерживает то, что я всегда активен. Я каждый день чем-то занимаюсь на свежем воздухе и в помещении, и немного надо также погулять. Проблемы все-таки есть, но их можно преодолеть. Я все равно постараюсь быть активным, пока еще жив», - пообещал Рохила.

У именинника четыре поколения потомков, все из которых, по его словам, преуспели в жизни.