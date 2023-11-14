Ее жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшую 86-летнюю женщину

Полиция просит помощи в поиске 86-летней Эо-Рийны, которая ушла из дома по уходу в деревне Иира в Рапламаа, в последний раз ее видели сегодня вечером. Ее жизнь может быть в опасности, поскольку на ней нет соответствующей погоде одежды.