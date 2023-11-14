Ее жизни может угрожать опасность: полиция ищет пропавшую 86-летнюю женщину

Полиция просит помощи в поиске 86-летней Эо-Рийны, которая ушла из дома по уходу в деревне Иира в Рапламаа, в последний раз ее видели сегодня вечером. Ее жизнь может быть в опасности, поскольку на ней нет соответствующей погоде одежды.
Эо-Рийна покинула дом по уходу Иира в неизвестном направлении сегодня, 14 ноября, вечером, около 17.15. Полиция и спасатели с помощью дрона обыскивают окрестности в поисках пропавшей, но ее пока не нашли. Она может быть не в состоянии хорошо ориентироваться на местности.
Когда пожилая дама вышла из дома по уходу, она была одета в розовую блузку и тапочки.
Полиция просит всех, кто видел Эо-Рийну, сообщить об этом по номеру 112.