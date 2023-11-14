Полицейские нашли пропавшую 86-летнюю женщину

Полиция просила помощи в поиске 86-летней Эо-Рийны, которая ушла из дома по уходу в деревне Иира в Рапламаа, в последний раз ее видели сегодня вечером. Ее жизнь могла быть в опасности, поскольку на ней не было соответствующей погоде одежды.
Эо-Рийна покинула дом по уходу Иира в неизвестном направлении сегодня, 14 ноября, вечером, около 17.15. Полиция и спасатели с помощью дрона обыскивали окрестности в поисках пропавшей.
Когда пожилая дама вышла из дома по уходу, она была одета в розовую блузку и тапочки.
К счастью, поиски полиции увенчались успехом и пропавшая дама была найдена. «Ее осматривают медики скорой помощи», - уточнили в пресс-службе полиции.