Полицейские нашли пропавшую 86-летнюю женщину

Полиция просила помощи в поиске 86-летней Эо-Рийны, которая ушла из дома по уходу в деревне Иира в Рапламаа, в последний раз ее видели сегодня вечером. Ее жизнь могла быть в опасности, поскольку на ней не было соответствующей погоде одежды.