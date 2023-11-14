«Новости в 7» за 14 ноября: визит министра образования в Ида-Вирумаа, не забудьте установить дымовой датчик, фестиваль современного циркового искусства и ювелирные тренды зимнего сезона

Сегодня в выпуске:

- Министр образования и науки Кристина Каллас сегодня встречалась с учителями и руководителями муниципалитетов Ида-Вирумаа. Цель визита – переход на эстоноязычное образование и реформа школьной сети. Подробности в репортаже нашего регионального корреспондента

- Дымовой датчик спасает жизни! Всю эту неделю инспекторы спасательного департамента проводят проверки наличия датчиков в домах по всей Эстонии. Гость студии инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец.

- Каков он, современный цирк? Наша съемочная группа посетила двухдневный фестиваль EPICIRQUE, на котором были представлены несколько разнообразных программ, отобранных международным профессиональным жюри

- Это интересно: эстонские строители возвращаются из Финляндии из-за дефицита работы; премьера фильма об Алике Миловой с успехом прошла на фестивале KinoFF; на Сицилии разбушевался вулкан Этна и озеро в стиле Барби на Гавайях

- Важную роль при составлении женского образа играют ювелирные украшения, придавая ему элегантности и вкуса. Какие тренды задают тон в этом сезоне, что и с чем носить, и как установить связь с драгоценностями, разбиралась наш корреспондент