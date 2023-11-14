Приближается конец света? ⟩ Солнечный супершторм может лишить нас интернета на несколько месяцев

«Интернет добился больших успехов в то время, когда Солнце было относительно спокойным, но сейчас Солнце вступает в более активную эпоху, - сказал профессор Университета Джорджа Мейсона Питер Беккер. - Впервые в истории человечества активность Солнца возросла параллельно с нашей интернет-зависимостью и глобальной экономической зависимостью от интернета».