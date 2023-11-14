Вт, 14.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Приближается конец света? ⟩ Солнечный супершторм может лишить нас интернета на несколько месяцев

teadus.postimees.ee rus.postimees.ee
,
Facebook
Comments
Солнечные вспышки среднего размера (М2) и выбросы корональной массы (CME).
Солнечные вспышки среднего размера (М2) и выбросы корональной массы (CME). Фото: NASA

Северное сияние прекрасно, но энергия того же солнечного шторма может однажды вызвать «интернет-апокалипсис».

«Интернет добился больших успехов в то время, когда Солнце было относительно спокойным, но сейчас Солнце вступает в более активную эпоху, - сказал профессор Университета Джорджа Мейсона Питер Беккер. - Впервые в истории человечества активность Солнца возросла параллельно с нашей интернет-зависимостью и глобальной экономической зависимостью от интернета».

Беккер является ведущим ученым проекта по созданию системы раннего предупреждения в сотрудничестве с Университетом Джорджа Мейсона и Исследовательской лабораторией ВМС США.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх