ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ ⟩ Студия Postimees: сколько придется ждать обещанного?

Вместо обещанных 8% на прибавку зарплаты педагогов найдено 4,3%. Сколько придется ждать обещанного? Зарплата в 120% от среднего уровня по стране, обозначенная в коалиционном договоре к 2027 году, – это утопия? А если учителя выйдут на большую забастовку?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу, председатель парламентской группы поддержки профсоюзов, социал-демократ Эдуард Одинец. Возглавляемая им группа выразила солидарность с участниками предупредительной забастовки. Следите за трансляцией в 14:00!
- Как решать проблему зарплаты педагогов?
- В чем смысл поддерживать бастующих педагогов, голосуя при этом за бюджет, в котором не предусмотрены деньги на повышение зарплат?
- Что делать с нарушенными обещаниями?
- Как можно повысить доходы педагогов до 120% от среднего уровня по стране, замораживая их зарплаты?
- Куда пойдут средства от повышения НДС и введения автоналога?
- Недофинансирование не приведет к разрушению системы образования?
- Допускает ли коалиция, что произойдет значительное расширение забастовки?
- К чему приведет замораживание зарплат всех бюджетных сфер?
- Что удалось сэкономить? На чем?