ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ ⟩ Студия Postimees: сколько придется ждать обещанного?

Вместо обещанных 8% на прибавку зарплаты педагогов найдено 4,3%. Сколько придется ждать обещанного? Зарплата в 120% от среднего уровня по стране, обозначенная в коалиционном договоре к 2027 году, – это утопия? А если учителя выйдут на большую забастовку?