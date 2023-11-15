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ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ ⟩ Студия Postimees: сколько придется ждать обещанного?

14:00 Эдуард Одинец
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Вместо обещанных 8% на прибавку зарплаты педагогов найдено 4,3%. Сколько придется ждать обещанного? Зарплата в 120% от среднего уровня по стране, обозначенная в коалиционном договоре к 2027 году, – это утопия? А если учителя выйдут на большую забастовку?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу, председатель парламентской группы поддержки профсоюзов, социал-демократ Эдуард Одинец. Возглавляемая им группа выразила солидарность с участниками предупредительной забастовки. Следите за трансляцией в 14:00!

  • Как решать проблему зарплаты педагогов?
  • В чем смысл поддерживать бастующих педагогов, голосуя при этом за бюджет, в котором не предусмотрены деньги на повышение зарплат?
  • Что делать с нарушенными обещаниями? 
  • Как можно повысить доходы педагогов до 120% от среднего уровня по стране, замораживая их зарплаты?
  • Куда пойдут средства от повышения НДС и введения автоналога?
  • Недофинансирование не приведет к разрушению системы образования?
  • Допускает ли коалиция, что произойдет значительное расширение забастовки?
  • К чему приведет замораживание зарплат всех бюджетных сфер?
  • Что удалось сэкономить? На чем?
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